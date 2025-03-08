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Tarım İşçisi Kadınlar, 8 Mart'ı Üzüm Bağında Kutladı

Tarım İşçisi Kadınlar, 8 Mart'ı Üzüm Bağında Kutladı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçisi kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü üzüm bağında çalışarak kutladı. Zorlu koşullarda aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, özel hatıra fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçisi kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü üzüm bağında çalışırken kutladı.

Sarıgöl'deki tarım işçisi kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne üzüm bağında çalışarak girdi. Sabahın erken saatlerinde üzüm bağlarına giden kadınlar, bağların çubuklarını tellere bağlayarak günlük yevmiyelerini kazandı. Yılın büyük bir bölümünde zorlu şartlarda çalışarak aile ekonomisine katkı sağlayan tarım işçisi kadınlar, üzüm bağında 8 Mart'a özel hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tarım işçisi kadınlar, 8 Mart'ın kendileri için anlamlı bir gün olduğunu belirtirken, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü ama biz bağda çalışıyoruz. Bugünümüzü de emek vererek kutluyoruz. Geçimimizi sağlamak için her gün olduğu gibi bugün de tarlalardayız" diyerek duygularını dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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