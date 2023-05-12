Tarihi "Ortaköy Hamamı"nın içler acısı hali vatandaşları üzüyor

IĞDIR - Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı, merkeze yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan tarihi "Ortaköy Hamamı"nın içler acısı durumu vatandaşları üzüyor.

Türkiye'nin Nahçıvan- Ermenistan ve İran sınırı olan Aralık ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yer alan ve birçok toplumun izlerini taşıyan tarihi hamam yıkılmaya terk edildi. 1890'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen tarihi hamam için 2016 yıllarında köylü tarafından restore edilmesi için başvuruda bulunulduğu halde bir sonuç alınamadı. Yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret ettiği hamamdan köylüler de umudu kesmiş durumda. Birçok toplumun izlerini taşıyan tarihi hamamın şahıs arazisinde ve tüzel kişiliğe ait olduğu öğrenilirken, miras sahiplerinin de köye birkaç defa geldiği ve mirası satmak istediği iddia edildi.

Mahalle sakinlerinden Seyfettin Taşdemir, hamamın Ermeni ustalar tarafından yapıldığını belirterek, "Ben 1955 doğumluyum, ben gözümü açtım bu hamam iyi şekildeydi. Şimdi ise yıkılmış, dağılmış 1963'te mi 65'te mi onu onardılar. 1-2 sene faaliyet gösterdi, daha sonra bırakıp gittiler. Babaların mirasıydı, Kağızmanlı müteahhit adam geldi, bir iki sene çalıştırdı. Ondan sonra bırakıp gitti. Benim bildiğim, duyduğum kadarıyla bunun sahibi geçmişte Ermenistan'a gidip geliyorlarmış, develer varmış, at arabaları varmış. Onlarla gidip bu betonu, taşı, harcı hepsini devenin sırtında benim duyduğuma göre getirmiş. Bunu yapan usta Ermeni ustasıymış" dedi.

Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü resmi internet sayfasında hamam ile bilgi verilirken, "Kaymakamlığının girişimleri sonucu onarımdan geçirilerek kullanılmıştır. Onarımdan sonra bir süre daha faal olan hamam, daha sonra terk edilerek yıkılmaya bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

(ERZ-AT-ŞG-Y)