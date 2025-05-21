Suudi prense ait yat Ölüdeniz'de! Haftalık kirası dudak uçuklattı

Suudi Prens Mükrin bin Abdülaziz'e ait, haftalık kira bedeli 1 milyon 150 bin euro olan ultra lüks yat Solandge, Fethiye Ölüdeniz açıklarına demir attı.

SUUDİ PRENSİN YATI ÖLÜDENİZ'DE

Malta bayraklı, 85 metre uzunluğundaki ultra lüks yat Solandge, Fethiye'ye demir attı. Suudi Arabistanlı Prens Mükrin bin Abdülaziz'e ait olduğu öğrenilen yat, Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz sahiline geldi.

HAFTALIK KİRA BEDELİ 1 MİLYON LİRADAN FAZLA

Haftalık kira bedelinin 1 milyon 150 bin euro olduğu belirtilen Solandge, sunduğu imkanlarla da dikkat çekiyor. Yatın içinde masaj odası, tam donanımlı bir spa merkezi, geniş bir yüzme havuzu, dans pisti, özel VIP süitler, 12 kişilik konaklama kapasitesine sahip lüks odalar ve mini bir denizaltı bulunuyor.