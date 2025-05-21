Suudi prense ait yat Ölüdeniz'de! Haftalık kirası dudak uçuklattı

Suudi prense ait yat Ölüdeniz'de! Haftalık kirası dudak uçuklattı
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Haftalık kira bedeli 1 milyon 150 bin euro olan, Suudi Prens Mükrin bin Abdülaziz'e ait 85 metre uzunluğundaki ultra lüks yat Solandge, Fethiye Ölüdeniz açıklarına demir attı. Yatta sunulan imkanlar arasında masaj odası, spa merkezi, yüzme havuzu ve VIP süitler yer alıyor.

Suudi Prens Mükrin bin Abdülaziz'e ait, haftalık kira bedeli 1 milyon 150 bin euro olan ultra lüks yat Solandge, Fethiye Ölüdeniz açıklarına demir attı.

SUUDİ PRENSİN YATI ÖLÜDENİZ'DE

Malta bayraklı, 85 metre uzunluğundaki ultra lüks yat Solandge, Fethiye'ye demir attı. Suudi Arabistanlı Prens Mükrin bin Abdülaziz'e ait olduğu öğrenilen yat, Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz sahiline geldi.

Suudi prense ait yat Ölüdeniz'de! Haftalık kirası dudak uçuklattı

HAFTALIK KİRA BEDELİ 1 MİLYON LİRADAN FAZLA

Haftalık kira bedelinin 1 milyon 150 bin euro olduğu belirtilen Solandge, sunduğu imkanlarla da dikkat çekiyor. Yatın içinde masaj odası, tam donanımlı bir spa merkezi, geniş bir yüzme havuzu, dans pisti, özel VIP süitler, 12 kişilik konaklama kapasitesine sahip lüks odalar ve mini bir denizaltı bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıZübükzade:

uğruna soğan ekmek yediğiniz siyasetçiler krallar prensler gününü gün ediyor halk ise fanatiklik derecesinde bu tayfadakileri savunmaya devam ediyor

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Boşa yazma zübükzade, onlar .....mekten hoşlanıyor.

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Haber YorumlarıKral Cıplak:

Arab’ın yağı bol olunca neresine sürer mis

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Ya bunlar neye para ödüyolarki bütün ülke halklarının hakkına düşen paraları oraya buraya sallıyolar emperyallerin haracını da nasıl olsa silah uçak adı altında ödüyorlar bütün paraları abd bankalarında yani buradan bakınca bu haberin hiç bi değeri yok

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