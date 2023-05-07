Üye Girişi
Haberi Paylaş
Suudi Arabistan turistleri bekliyor

Suudi Arabistan turistleri bekliyor

Yerel Haberler

Dubai'deki Arabian Travel Market'e üçüncü kez katılan Suudi Arabistan, turistleri bekliyor.

Dubai'deki Arabian Travel Market'e üçüncü kez katılan Suudi Arabistan, turistleri bekliyor.

Suudi turizm otoritesi, bölgesel ve küresel turizm haritasındaki konumlarını güçlendirmeyi, deneyimleri, ürünleri ve yatırım fırsatlarını öne çıkarmayı ve iletişim köprüleri kurmayı amaçlıyor. Özellikle yaz aylarının gelmesi ve havanın ısınması ile birlikte, Kızıldeniz kıyıları ile Suudi Arabistan'ın güneyindeki yaylaların büyüleyici doğası ve serin havasıyla farklı destinasyonlara ziyaretçilerin talebin ve ilgi artırıyor.

Arabistan, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerde ikamet edenlere elektronik vize yanı sıra, ziyaretçilerine umre yapmaya kolaylaştıran turist vizesi, transit vize, aile ve arkadaş vizesi gibi birçok vize türü sağladı. Mekke, Medine ve ötesine hac veya umre güzergahı oluşturmak için planlama, rezervasyon ve deneyim platformu olan Nusuk da burada tanıtılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Suudi Arabistan Dubai Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title