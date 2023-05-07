Dubai'deki Arabian Travel Market'e üçüncü kez katılan Suudi Arabistan, turistleri bekliyor.

Suudi turizm otoritesi, bölgesel ve küresel turizm haritasındaki konumlarını güçlendirmeyi, deneyimleri, ürünleri ve yatırım fırsatlarını öne çıkarmayı ve iletişim köprüleri kurmayı amaçlıyor. Özellikle yaz aylarının gelmesi ve havanın ısınması ile birlikte, Kızıldeniz kıyıları ile Suudi Arabistan'ın güneyindeki yaylaların büyüleyici doğası ve serin havasıyla farklı destinasyonlara ziyaretçilerin talebin ve ilgi artırıyor.

Arabistan, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerde ikamet edenlere elektronik vize yanı sıra, ziyaretçilerine umre yapmaya kolaylaştıran turist vizesi, transit vize, aile ve arkadaş vizesi gibi birçok vize türü sağladı. Mekke, Medine ve ötesine hac veya umre güzergahı oluşturmak için planlama, rezervasyon ve deneyim platformu olan Nusuk da burada tanıtılıyor. - İSTANBUL