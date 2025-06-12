SuperFresh, Kadın Çiftçiler İçin Sosyal Sorumluluk Projesi Başlattı

SuperFresh, Kadın Çiftçiler İçin Sosyal Sorumluluk Projesi Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SuperFresh'in Tarımın Kadın Yıldızları projesi, kadın çiftçiler tarafından üretilen 'Ege'den Hasat' bezelyesini Migros mağazalarında satışa sundu. Proje, kadın emeğini destekleyerek, yerli üretimi ön planda tutuyor.

SuperFresh'in fırsat eşitliğine odaklanan sosyal sorumluluk projesi Tarımın Kadın Yıldızları kapsamında kadın çiftçiler tarafından üretilen " Ege'den Hasat" bezelyesi, Migros mağazalarında tüketiciyle buluştu. Ürün, aynı zamanda Michelin 2025 Tavsiye Listesi'nde yer alan Seraf Vadi'nin menüsüne, Şef Sinem Özler'in imzasıyla girdi.

SuperFresh, Türkiye'de sürdürülebilir tarımı ve kadın emeğini desteklemek amacıyla yürüttüğü bu projeyle, tarımsal üretimde kadın iş gücünün görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. "Ege'den Hasat" bezelyesinin tanıtımı için düzenlenen etkinlikte, Besler CMO'su Gülizar Öcal Doğan ve TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın'ın yanı sıra projeye katılan kadın çiftçiler de yer aldı.

Besler CMO'su Gülizar Öcal Doğan, "Bu proje ile sadece yeni bir ürünü tanıtmıyoruz; yerli üretimi, kadın emeğini ve sürdürülebilir tarımı odağına alan bir dönüşümü destekliyoruz. Kadın çiftçilerimizin ürünlerini sofralara ve seçkin menülere taşıyarak emeklerini taçlandırıyoruz" dedi.

TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın ise "SuperFresh iş birliğiyle kadın üreticilerimiz teknolojiyle buluşarak üretimlerini artırıyor, sosyal ve ekonomik olarak güçleniyor. Bu proje kırsalda kalkınma için ilham verici bir örnek oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Projeye katılan çiftçiler ise tarımda görünürlük, ekonomik bağımsızlık ve kişisel güçlenme açısından yaşadıkları dönüşümü, "Yıllardır üretiyoruz ama adımız anılmazdı. Şimdi bezelyemize değer veriliyor, şeflerin ellerinde hayat buluyor", "Artık işçiden üreticiye dönüştüm, ekonomik olduğu kadar sosyal olarak da güç kazandım" sözleriyle anlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ödül törenine damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi

Törene damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'ın yeni transferi Sane İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi

Uzak Şehir'in yıldızı doğum gününde aşka geldi
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.