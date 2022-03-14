Sungurlu'da öğrencilere yetenek taraması yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sungurlu'da öğrencilere yetenek taraması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sungurlu'da öğrencilere yetenek taraması yapıldı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, yetenek tarama ve spora yönlendirme projesi kapsamında, merkez ve köylerindeki 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri yetenek taraması yapılıyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, yetenek tarama ve spora yönlendirme projesi kapsamında, merkez ve köylerindeki 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri yetenek taraması yapılıyor.

Mahmut Atalay Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulamada toplam bin 750 öğrencinin yetenek taramasının yapılacağını söyleyen İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş "Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ilçemiz merkez ve köylerinde 3, 4. ve 5. sınıflarda öğrenim görmekte olan tüm sınıfları tarıyoruz. Günlük 350 öğrenci yetenek tarama testine tabi tutulacak olup, yaklaşık bin 750 öğrencinin yetenek taraması yapılacak" dedi. - ÇORUM

Sungurlu'da öğrencilere yetenek taraması yapıldı

Sungurlu'da öğrencilere yetenek taraması yapıldı

Sungurlu'da öğrencilere yetenek taraması yapıldı

Sungurlu'da öğrencilere yetenek taraması yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Aktaş, Hisarcık, Sungurlu, Çorum, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title