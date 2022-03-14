Sungurlu'da öğrencilere yetenek taraması yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, yetenek tarama ve spora yönlendirme projesi kapsamında, merkez ve köylerindeki 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri yetenek taraması yapılıyor.

Mahmut Atalay Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulamada toplam bin 750 öğrencinin yetenek taramasının yapılacağını söyleyen İlçe Spor Müdürü Mehmet Aktaş "Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ilçemiz merkez ve köylerinde 3, 4. ve 5. sınıflarda öğrenim görmekte olan tüm sınıfları tarıyoruz. Günlük 350 öğrenci yetenek tarama testine tabi tutulacak olup, yaklaşık bin 750 öğrencinin yetenek taraması yapılacak" dedi. - ÇORUM