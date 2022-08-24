Sümer Mahalle Meclisi Başkan Kurt'u Ziyaret Etti

Odunpazarı Kent Konseyi Sümer Mahalle Meclisi, Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, Başkan Kurt mahalle meclisinin talep ve isteklerini dinledi, sorularını cevapladı.

Odunpazarı Belediyesi'ni katılımcı bir yönetim anlayışı ile yöneten Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Mahalle Meclisleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Meclis Salonunda Sümer Mahalle Meclisi ile bir araya gelen Kurt, mahalle meclisinin talep ve isteklerini dinleyerek, notlar aldı.

Etüt Proje Müdürü Emel Akdemir Mut'un da katıldığı toplantıda, Başkan Kurt mahalle meclisinin sorularını cevapladı. Sokakta yaşanan sorunların da konuşulduğu toplantı Başkan Kurt, "Sokak sakinlerinin mağdur olmasına izin vermeyiz. Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi olarak vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışmaları yapacağız" dedi. Güncel siyaset, yaşanan ekonomik kriz ve hayat pahalılığı da toplantının gündem maddelerinden biri oldu. Başkan Kurt, "Türkiye yönetilemiyor. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalı. Ekonomiyi yöetemedikleri gibi, ülkeyi de yönetemiyorlar" diye konuştu. Sümer Mahalle Meclisi, konuk severliği için Başkan Kurt'a teşekkür etti.