Sultangazi'de "Çöp Deyip Geçme Harekete Geç" etkinliği düzenledi

Sultangazi Belediyesi, 18-26 Avrupa Atık Azaltma Haftası'nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. Geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için ilçedeki okullarda aynı zamanda "Çöp Deyip Geçme Harekete Geç" adlı animasyon filmi izletildi.

Daha yaşanılabilir bir dünya için çevreye duyarlı gençlerin yetişmesi gerektiği bilinciyle hareket eden Sultangazi Belediyesi, ilçe genelindeki okullarda da sıfır atık bilincinin oluşması adına titiz bir çalışma yürütüyor. 18-26 Avrupa Atık Azaltma Haftası'nda ilçe genelindeki okullarda geri dönüşüme dikkat çekmek için anlamlı bir etkinlik düzenlendi. "Çöp Deyip Geçme Harekete Geç" adlı animasyon filmi anaokulundan lise öğrencilerine gösterilerek geri dönüşümün önemine dikkat çekildi. Çöpe giden atık miktarının azaltılması için atıkların ayrıştırılması gerektiğini, günlük hayatımızda küçük şeylere dikkat ederek geri dönüşüme katkı sağlanabileceğini anlatan animasyon filmini öğrenciler dikkatle izledi. Bu hafta boyunca da okullarda izletilecek olan "Çöp Deyip Geçme Harekete Geç" adlı animasyon filminin yaklaşık 112 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

"Daha yaşanabilir bir dünya için önce çocuklarımızın bilinçlenmesi gerekiyor"

Düzenlenen etkinlik hakkında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Küresel iklim kriziyle karşı karşıyayız. Daha yaşanabilir bir dünya için önce çocuklarımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Ağaç yaşken eğilir diyerek okullarımızda geri dönüşüm bilinci oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesine bizler de Sultangazi Belediyesi olarak destek veriyor, bu kapsamda ilçemizde titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bilinçli gençlerimizle yarınlarımız daha güzel olacak" dedi. - İSTANBUL