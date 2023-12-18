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Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Wushu Kung-fu Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti

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Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü öğrencileri Wushu Kung-fu Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, genç sporcuları tebrik etti.

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü öğrencileri Wushu Kung-fu Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti. Müsabakalara katılan Sultangazili üç sporcu, 2 altın ve 1 gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç sporcuları tebrik eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "3 sporcumuzun 3'ü de derece yaptı. Üstelik iki sporcumuz birinci olarak hepimizi gururlandırdı. Başarılarınız daim olsun" dedi.

Son zamanlarda farklı branşlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, bir kez daha ilçeyi gururlandırdı. Sultangazili genç sporcular, İstanbul'da düzenlenen Wushu Kung-fu Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarı elde ederek ilçeye madalyayla döndü.

19 ülkeden 600'ü aşkın sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda sporcular en iyisi olabilmek için ter döktü. Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Wushu Kung-fu branşındaki üç sporcu, ilçeyi en iyi şekilde temsil etmek için kıyasıya yarıştı. Turnuva sonunda farklı sıkletlerde yarışan Erkan Özbey ve Hüseyin Kaya birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı. Batuhan Şengül de ikinci olarak gümüş madalya aldı. Böylece müsabakaya katılan Sultangazili sporcuların hepsi madalyanın sahibi oldu.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Avrupa Şampiyonası'nda dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Sultangazi'nin üst üste aldığı başarılarla sporda adından söz ettirdiğini belirten Başkan Dursun, "Hep söyledik, spora ve sporcuya desteğimiz tamdır diye. Sporla ilgilenen çocuklar daha başarılı olurlar, hayata daha farklı bakarlar. Bu yüzden gençlerimizi hep spora teşvik ettik. Onlar da kazandıkları başarılarla bizlerin yüzünü kara çıkarmadı, hep büyük gurur yaşattılar. Avrupa Şampiyonası'na katılan 3 gencimize bize böyle bir gururu yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Daha iyi yerlere geleceğinizden şüphem yok, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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