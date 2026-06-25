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Otuz buzağı arasından en güzeli seçildi

Otuz buzağı arasından en güzeli seçildi
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen 5. Ulusal Tarım, Hayvancılık ve Bahçe Günleri etkinliğinde en güzel buzağı seçildi. 30 buzağının katıldığı yarışmada Kırca köyünden Serkan Yardımcı'nın buzağısı birinci oldu.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bu yıl 5'ncisi gerçekleştirilen 'Ulusal Tarım, Hayvancılık ve Bahçe Günleri' etkinliğinde en güzel buzağı seçildi.

Sultandağı Kaymakamlığı öncülüğünde Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri'nde başlayan etkinlikler çerçevesinde, tarım firmaları ve sektör temsilcileri stantlar açtı. Açılış konuşmalarının ardından Sultandağı Kaymakam Vekili Hasan Hüsnü Türker ve ilçe protokolü, stantları gezdi.

Programda ardından en güzel buzağı yarışması yapıldı. 30 buzağının katıldığı etkinlikte Kırca köyünden Serkan Yardımcı'nın buzağısı en güzel buzağı seçilerek birinci oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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