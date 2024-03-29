Üye Girişi
Haberler

SUBÜ Flora ve Fauna Topluluğu Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nı Gezdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SUBÜ Flora ve Fauna Topluluğu öğrencileri, Kocaeli Kartepe'de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nı gezerek vahşi yaşam alanlarına yönelik gözlem yaptı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Flora ve Fauna Topluluğu, 21-26 Mart Orman Haftası'nı değerlendirerek bir etkinlik düzenledi. Topluluk üyesi öğrenciler Kocaeli Kartepe'de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi. 27 kişilik ekip, parkta bulunan vahşi yaşam alanında hayvanları ve bitkileri inceleme ve gözlemleme imkanı buldu. Ormanya Doğal Yaşam Parkı, göletleri ve sulak alanları ile doğal yaşamın kalbini oluşturuyor. Burada bulunan birçok bitki ve hayvan türü doğanın zenginliğini sunuyor. Sadece bir park olmayan Ormanya, doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmaları da destekliyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Çevre Doğa Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Talat Halefoğlu kimdir? Memleket Partisi Bilecik Bozüyük Belediye Başkan Adayı Talat Halefoğlu Kaç yaşında, nereli? Büyükçekmece Belediyesi hangi parti? Büyükçekmece Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Kızılcık Şerbeti Giray kim, gerçek adı ne? Kaan Taşaner kimdir, kaç yaşında? Yekta Faik Yılmaz kimdir? Memleket Partisi Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Yekta Faik Yılmaz Kaç yaşında, nereli? Gökmen Hakkı Gökmenoğlu kimdir? Zafer Partisi Isparta- Merkez Belediye Başkan adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 57. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Hüseyin Yener kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gönen Belediye Başkan adayı Hüseyin Yener kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Gelendost Belediye Başkan adayı Hüseyin Yalçın kaç yaşında, nereli? Ercan Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Isparta- Eğirdir Belediye Başkan adayı Ercan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Abdülkerim Akkaya kimdir? Memleket Partisi Artvin Arhavi Belediye Başkan Adayı Abdülkerim Akkaya Kaç yaşında, nereli? Adil Gürbüz kimdir? Memleket Partisi Artvin Ardanuç Belediye Başkan Adayı Adil Gürbüz Kaç yaşında, nereli? Turgay Şirin kimdir? Memleket Partisi Ardahan Çıldır Belediye Başkan Adayı Turgay Şirin Kaç yaşında, nereli? Yıldırım Öztuğ kimdir? Memleket Partisi Afyonkarahisar Dazkırı Belediye Başkan Adayı Yıldırım Öztuğ Kaç yaşında, nereli? Hüseyin Yakaryılmaz kimdir? Memleket Partisi Adıyaman Yaylakonak Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yakaryılmaz Kaç yaşında, nereli? Hayriye Yıldız kimdir? Zafer Partisi Isparta- Atabey Belediye Başkan adayı Hayriye Yıldız kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title