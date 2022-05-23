Starbucks, 15 yılın ardından Rusya'dan tamamen çekiliyor - Haberler

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Starbucks, 15 yılın ardından Rusya'dan tamamen çekiliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Starbucks, 15 yılın ardından Rusya'dan tamamen çekiliyor

Dünyaca ünlü kahve devi Starbucks, 15 yılın ardından Rusya'dan tamamen çekileceğini ve Rusya'daki yaklaşık 2 bin çalışanına 6 aylık ödeme yapacağını açıkladı.

Dünyaca ünlü kahve devi Starbucks, 15 yılın ardından Rusya'dan tamamen çekileceğini ve Rusya'daki yaklaşık 2 bin çalışanına 6 aylık ödeme yapacağını açıkladı.

McDonald's ve Exxon Mobil gibi dünyaca ünlü şirketlerin ardından ünlü kahve devi Starbucks da 15 yılın ardından Rusya'dan tamamen çekileceğini açıkladı. Rusya'da 130 şubesi bulunan firma, yaklaşık 2 bin çalışanına 6 aylık ödeme yapacağını aktardı.

Starbucks CEO'su Kevin Johnson geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Starbucks'ın tüm ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını bildirmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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