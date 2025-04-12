Sporcular Polis Haftası'nı Kavgayla Değil Sürprizle Kutladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer Ayyıldız Masterler sporcularının "Antrenmanda kavga var" ihbarına gelen polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle bayraklı ve pastalı sürpriz ile karşılaştılar.

Sporcular önce plan yapıp ardından 112 acil servis ihbar hattını arayıp 'futbol sahasında büyük bir kavga var' diye ihbar ettiler. Kavga ediyormuş gibi görüntü verip, olay yerine gelen polisleri gördüklerinde ise Türk Bayrağını açıp meşalelerle Polis gününü kutladılar.

Olay yerine gelen polisler sporcuların sürprizi nedeniyle oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

Ayyıldız Masterler takım kaptanı Hacı Çelik ise, "biz bugün burada maç yapabiliyorsak polis teşkilatımızın sayesinde" dedi.

Sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren polisler daha sonra polis haber merkezini arayarak, şaka kavganın özet bilgisini verdiler. - ANTALYA