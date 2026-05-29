Sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam süreçleri güçlendirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yanı sıra bundan böyle Sosyal Hizmet Merkezi'nin (SHM) uzman personel desteğiyle de yürütecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sosyal yardımlara bağlı kalmadan sosyo-ekonomik hayatın içerisinde yer almaları ve sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmek amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) ile sosyal hizmetlerden faydalanan vatandaşların istihdam süreçlerine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile Sosyal Hizmet Merkezlerinden (SHM) hizmet alan vatandaşların istihdam hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve sosyal hizmet ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.

SHM personeline de İŞKUR portal yetkisi tanımlanacak

Mevcut durumda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcıları, İŞKUR sistemine kayıt ediliyor ve bu kişiler için iş arayan profili oluşturup özel statü tanımlanıyordu.

İŞKUR, sosyal yardım yararlanıcılarını durumlarına uygun açık işlere ve aktif iş gücü piyasası programlarına yönlendiriyordu.

Yapılan yeni işbirliği kapsamında SHM personeline de İŞKUR portal yetkisi tanımlanacak.

Uygulama sayesinde, sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar Sosyal Hizmet Merkezi'nin uzman personel desteğiyle yürütülecek.

Böylece başvuru kaydı ve profil güncelleme, uygun iş ilanı sorgulama, iş arayanın niteliklerine uygun iş başvurusu yapma, işsizlik ödeneği ve aktif iş gücü programı müracaatları ile özel sektör işveren taleplerinin sisteme girilmesi gibi kritik işlemler, artık doğrudan SHM bünyesinde de yapılabilecek.

2025'te 897 milyon liralık destek

Diğer yandan, Bakanlık tarafından sosyal yardım yararlanıcısı vatandaşlardan istihdama yönlendirilen kişilere yönelik üç aşamalı "İşe Yönlendirme Yardımı", "İşe Başlama Yardımı" ve "Özel İşveren Sigorta Prim Desteği" sağlanıyor.

İlk adım olan İşe Yönlendirme Yardımı'nda, kişilere, İŞKUR tarafından işe yönlendirilmeleri halinde, iş görüşmesine gidiş ve başvuru ile kabul aşamasındaki giderleri için yıl içerisinde azami 3 kez olmak üzere maddi destek veriliyor.

Bu durumda bulunanların işe yerleştirilmeleri halinde, aynı yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücret tutarının üçte biri kadar İşe Başlama Yardımı yapılıyor.

Bakanlık, sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam edilmeleri durumunda, özel sektör işverenlerinin ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerini 1 yıl boyunca karşılıyor.

Bu kapsamda, işverenlere 2025'te 118 bin sosyal yardım yararlanıcısı adına 897 milyon liralık Özel İşveren Sigorta Prim Desteği verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı