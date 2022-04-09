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Son Dakika | Iğdır'da "Polis Haftası" etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son Dakika | Iğdır'da 'Polis Haftası' etkinlikleri

Son dakika haberler: Iğdır'da, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 177'inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" münasebetiyle mevlit okutuldu, şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 177'inci yıl dönümü ve " Polis Haftası" münasebetiyle mevlit okutuldu, şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünde Iğdır'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Iğdır Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen programda görevleri başında şehit düşen Polis Teşkilatı mensupları başta olmak üzere tüm şehitler için mevlit okundu, dualar edildi. Mevlit programının ardından kılınan cuma namazı sonrası Iğdır Asri Mezarlığında şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Şehitlik ziyaretinde şehit olan güvenlik güçlerinin mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar edildi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Haftası, Polis, Iğdır, Yerel, Haberler

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