Son dakika haberi... Kütahya'dan bir ekip orman yangınına müdahale için Marmaris'e gitti
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika yerel haberi... Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden bir ekip, Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale etmek için Marmaris'e gitti.
Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden bir ekip, Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale etmek için Marmaris'e gitti.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında görevlendirilmek üzere İtfaiye Müdürlüğümüzün görevlendirdiği itfaiye erleri ve araç yola çıkarak yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yaşanan bu felaketleri birlik ve beraberlik içinde aşacağımızı biliyoruz. Geçmiş olsun Marmaris, geçmiş olsun Türkiye" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
İhlas Haber Ajansı / Yerel