Son dakika haberi: Karlıova'da polisler şehit ailelerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika habere göre Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki görevli polis memurları, şehit ailelerini ziyaret etti.
KARLIOVA, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki görevli polis memurları, şehit ailelerini ziyaret etti.
Her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan polis haftası nedeniyle, Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü bir çalışma yaptı. İlçede görevli polis memurları, şehit ailelerini ziyaret etti. Ailelerle sohbet eden polisler, kolluk kuvvetleri olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. - BİNGÖL
İhlas Haber Ajansı / Yerel