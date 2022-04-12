Teknoloji hayatın her alanında! Seyyar satıcılardan İBAN'lı karpuz satışı

Sancaktepe'de yol kenarına park ettiği kamyonet içerisinde karpuz satışı yapan Mikail Kantar isimli vatandaş, karpuzun kilosunun 20 liraya ulaşması sonrası İBAN üzerinden satış yapmaya başladı. Vatandaşların üzerinde nakit taşımamaları nedeniyle satışlarının düştüğünü belirten Kantar, İBAN yoluyla hem dikkat çektiğini hem de satışlarını arttırdığını belirtti.

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İBAN üzerinden satış işlemi sonrası çoğu kişinin market yerine kendisini tercih ettiğini ifade eden Kantar, "Çoğu vatandaş üzerinden nakit para taşımıyor. Biz de bunu düşünerek İBAN üzerinden satışa başladık. Tabi satışları da etkiledi. Satışları ikiye katladık. İyi bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Çoğu kişi İBAN yazısını görünce marketten değil de bizden alıyor" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Yerel