Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan, aynı zamanda sıkım tesisi işleten Şerif Ali Uysal, zeytinyağı litre fiyatlarının 190-200 lira seviyelerine gerilemesine karşın üretim maliyetlerinin artmaya devam ettiğini belirterek, "Üreticimiz tam bir çıkmazın içinde" dedi.

Manisa'da 2026-2027 zeytin ve zeytinyağı sezonunda hasat ve sıkım çalışmaları yoğunlaşırken, üreticiler artan girdi maliyetleri ve düşen ürün fiyatları nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyor. Bakırçay Havzası'ndaki Avdan Mahallesi'nde zeytincilik yapan ve zeytinyağı fabrikası işleten Uysal, sezonun rekolte açısından verimli geçtiğini ancak üreticinin bu verimliliği ekonomik kazanca dönüştüremediğini söyledi.

Zeytinyağı litre fiyatlarının sezon başında 240-250 lira seviyelerinde olduğunu, ilerleyen süreçte 200 liraya, hatta 190 liraya kadar gerilediğini belirten Uysal, üreticinin özellikle mazot, gübre ve işçilik giderleri karşısında zorlandığını ifade etti.

"ÇİFTÇİMİZ BU MALİYETLERİN ALTINDA EZİLİYOR"

Üreticinin temel gider kalemlerindeki artışa dikkati çeken Uysal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Miktar olarak çok güzel bir sezon geçiyor şu anda ama üreticinin sıkıntıları var. Yağ fiyatları sezon başında 240-250 liradan başladı, 200 liralara geldi, 190 liraya kadar düştü. Tabii üreticinin mazot ve işçi maliyetleri çok yüksek. Şu anda bir kadın yevmiyesi 1500 lira, makineyle hasat yapan erkek işçinin maliyeti ise aşağı yukarı 2 bin lira ila 3 bin lira arasında. Dolayısıyla zeytinyağı üretiminde ciddi maliyet oluşuyor ve bu maliyetler altında üretici eziliyor. Zeytinyağı fiyatının düşmesini bırakın, yükselmesi lazım. 2024 ve 2025 yıllarında bu yağ 300 liraydı, şu anda çok geri bir noktaya geldi. Çiftçimiz burada gerçekten çok zorlanıyor."

"TESİSLER DE ELEKTRİK VE İŞÇİLİK MALİYETLERİNDEN ŞİKAYETÇİ"

Artan giderlerin yalnızca üreticileri değil, zeytinyağı sıkım tesislerini de etkilediğini belirten Uysal, elektrik ve işçilik maliyetlerinin işletmeler üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Uysal, "Biz de tesis olarak elektrik ve işçilik maliyetlerinden çok şikayetçiyiz. Mazot ve gübre fiyatları çok artmış durumda; buna karşın zeytinyağı fiyatının düşmesi, yani makasın çapraz olarak hareket etmesi üreticiyi zor durumda bırakıyor. Bunun için nasıl bir önlem alınır bilemiyorum" dedi.

Soma'nın tarımsal potansiyeline ve bölgedeki zeytin çeşitlerine de değinen Uysal, ilçede Edremit-Ayvalık tipi, Akhisar domat ve Gemlik tipi zeytinlerin hem sofralık hem de yağlık olarak değerlendirildiğini anlattı.

Zeytinin acılık veren oleuropein maddesinin korunmasının önemine işaret eden Uysal, erken hasat ve soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen natürel sızma zeytinyağının değerine dikkati çekti.

"ÜRETİCİMİZ TAM BİR ÇIKMAZIN İÇİNDE"

Üreticinin en önemli gider kalemlerinin gübre, mazot ve işçilik olduğunu belirten Uysal, zeytinyağı fiyatlarının maliyet artışları karşısında gerilemesinin sürdürülebilir üretimi zorlaştırdığını söyledi.

Uysal, "Bunlardan dolayı şu anda çiftçimiz zorlanıyor. Geçen sene 300 lira olan yağ bugün 200 lira; hatta 190 liraya teklif bile ediliyor. Böyle bir durum söz konusu. Üreticimiz tam bir çıkmazın içinde; bunun için mutlaka bir çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA