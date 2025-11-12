Soma'da Maden İşçileri, Özel Firmalara Devrin Son Bulmasını İstiyor

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şube Başkanı Ali Uzun, Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında yıllardır emek verdikleri maden sahalarının özel firmalara devredilmesine tepki gösterdi. Uzun, "Biz kömüre ulaştığımızda sahalarımızı elimizden alıyorlar. Biz işçiler değil, bu kararlara imza atanlar suçlu" dedi.

Soma'da maden işçileri, çalıştıkları sahaların özel firmalara devredilmesine ve iş koşullarındaki belirsizliklere tepki gösterdi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şube Başkanı Ali Uzun, Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında, "Biz çalışmak istiyoruz ama bizi çalıştırmıyorlar." diyerek şöyle konuştu:

"Yıllardır taşını, toprağını taşıdığımız Eynes panosundaki alanı, tam kömüre ulaşacağımız sırada 'heyelan riski var' diyerek bize kapattılar. Ancak aynı bölgede Odaş firmasına hiçbir işlem yapılmadan çalışma izni verildi. Bizimle riskli denilen alanda, başka firmalar nasıl çalışabiliyor? Biz işçiler mi suçluyuz? Her seferinde kömüre yaklaştığımızda bir bahane ile alanlarımız elimizden alınıyor. 20 yıl emek verdiğimiz sahalarda 5 milyon ton kömür var. Bugünkü değeri 25 milyar lira. Tam kara geçeceğimiz zamanda sahayı elimizden alıp başka firmaya veriyorlar"

"Bu oyunu kabul etmiyoruz"

Soma'daki madenlerin daraltıldığını, makine parkının yetersiz olduğunu söyleyen Uzun açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Makinalar eski, yedek parça yok ama ustalarımızın emeğiyle çalıştırıyoruz. Eskiden 'işçiler çalışmıyor' bahanesine sığınıyorlardı. Şimdi biz çalışmak için çabalıyoruz, onlar çalıştırmamak için uğraşıyor. Sonra da bizlere 'çalışmadan para alıyorsunuz' diyecekler. Bu oyunu kabul etmiyoruz. Deniş panosunda 15 milyon ton kömür bulunuyor. Burada da üretim tek vardiyaya indirildi. Deniş'i aktif hale getirin, vardiyalı sisteme dönelim. Çalışalım, üretelim. Ama belli ki çalıştırmak istemiyorsunuz. TKİ'nin sahaları kendi iştiraklerine ihalesiz vermesi büyük bir soru işareti. ya zarar ediyorlar ya da üretim yapamıyorlar. Burada başka bir amaç mı var?"

"Bu düzen devam ederse Soma'daki madenciler sesini yükseltir, o zaman yer yerinden oynar"

Soma'nın yıllardır Türkiye'nin kömür başkenti olarak anıldığını ancak siyasilerin bölgeye sahip çıkmadığını söyleyen Uzun açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

"Yıllardır TKİ'de Somalı bir genel müdür, daire başkanı bile çıkaramamışsınız. Sahalarımıza sahip çıkamamışsınız. Manisa siyaseti Soma'ya sahip çıksın! Biz işçiler sabrediyoruz ama sabrımız taşıyor. Elinizi yakamızdan çekin. Bizim sahamızdan bir ton kömür veriyorsunuz, maaşlarımızı eksik ödüyorsunuz. Eğer bu düzen devam ederse Soma'daki madenciler sesini yükseltir, o zaman yer yerinden oynar. Konuyu milletvekillerine ilettik ve sürecin takipçisi olacağız. Biz çalışmak istiyoruz, onlar çalıştırmak istemiyor. Ancak biz bu mücadeleyi bırakmayacağız."