Soma'da Anadolu Maden İşçileri Maaşlarını Alamadıkları Gerekçesiyle İş Bıraktı

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Yeni Anadolu Madencilikte çalışan işçiler dün vardiya değişim saatinde bir araya gelerek iş bıraktı. Bir işçi, "9 aydır maaşlarımız 'şu gün yatacak' denilerek belirsizlik içinde bekletiliyoruz. Yatırım yapılmıyor, önümüz açılmıyor. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Soma ilçesinde bulunan Yeni Anadolu Madencilik'te çalışan işçiler iş bıraktı. İşçiler, toplu iş sözleşmesinin süresinin dolmasına rağmen yenilenmediğini, 8-9 aydır maaşlarını düzensiz ve geç aldıklarını, şirkete malzeme alınmadığını ve üretimde aksamalar yaşandığını dile getirdi. Sendika yetkililerine şirket yönetimi tarafından "paramız yok, maaş yatıramıyoruz" denildiğini aktaran işçiler, kredi kartı borçlarını ödeyemediklerini, kredilerinin aksadığını ve aileleriyle birlikte zor durumda kaldıklarını söyledi.

Bir işçi, "9 aydır maaşlarımız 'şu gün yatacak' denilerek belirsizlik içinde bekletiliyoruz. Yatırım yapılmıyor, önümüz açılmıyor. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi. Bir başka işçi ise, "Amasyalıyım, memlekete gidecek param yok. Maaşlarımızı geç aldığımız için hergün faiz ödüyoruz. Memleketten ailem rahatsızız diye arasa memlekete gidecek beş kuruş param yok" ifadelerini kullandı.

"Bu şirketi kimse masa altında peşkeş çekemez"

Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Ege Bölgesi 1 Nolu Şube Başkanı Rıza Sal, iş yeri önünde yaptığı açıklamada, iki yıldır işçilerin hakları için mücadele verdiklerini ancak sorunların kronikleştiğini söyledi. Ramazan ayına rağmen maaşların ödenmediğine işaret eden Sal, yetkililerle görüşmelerinden sonuç alamadıklarını kaydetti.

Sal, "Ne yazık ki mübarek ramazanda maaşlarımız yok. Ankara'da Cumhurbaşkanı dahil birçok yetkiliyle görüştük, dosya verdik ama tatmin olmadık. Bıçak kemiğe dayandı. Artık bu belirsizliği ortadan kaldırmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. İşçilerin alın terinin pazarlık konusu yapılamayacağını vurgulayan Sal, "Bu şirketi kimse masa altında peşkeş çekemez. Biz ekmek davasındayız. Vatan, millet sevdalısıyız ama sesimizi duyuramıyoruz. Bizi bizden başkası düşünmüyor. Birlik olursak kazanacağız" diye konuştu.

"Biz her ay zulme maruz kalmaktan bıktık"

Sal, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Biz her ay zulme maruz kalmaktan bıktık. Her ay bu maaş bize ızdırap oldu, çoluğumuza, çocuğumuza... Biliyorum evinize pide alamıyorsunuz, hurma alamıyorsunuz, orucunuzu açamıyorsunuz, bu bana acı veriyor. Ne yazık ki böyle kutsal bir ayda, 12 ayın sultanı bir ayda size bunu reva görenler utansın. Bu hale getiren bürokrasiye lanet olsun diyorum artık. Çünkü dayanacak gücümüz kalmadı, bıçak kemiğe dayandı. Sizin haklı olduğunuzu, sizin nasıl acı çektiğinizi çok iyi biliyorum ama sonuna kadar beraber bu mücadelemize başlayacağız. ya burayı kapatacaklar bizi yok edecekler ya da bu belirsizliği kaldıracaklar."

İşçilerin eyleminin süreceği öğrenilirken, bölgede diğer maden ocaklarında da benzer sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

