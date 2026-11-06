Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Soma'da 10 gündür direnişteki madencilere maaş ödemesi onayı çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Soma'da 10 gündür direnişteki madencilere maaş ödemesi onayı çıktı Haber Videosunu İzle
Soma'da 10 gündür direnişteki madencilere maaş ödemesi onayı çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazmi Gürleyen, İmbat Madencilik'te 10 gündür direnişteki madencilerin eylül maaşı ve birikmiş alacaklarının bugün, yetişmemesi halinde pazartesi ödeneceğini bildirdi. İşçiler sevindi; ödemeler hesaplarına yatana ve maden yeniden açılana kadar direnişi sürdürecek.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şube Başkanı Nazmi Gürleyen, İmbat Madencilik'te 10 gündür direnişte olan madencilere, maaş ve birikmiş alacaklarının bugün, yetişmemesi halinde pazartesi günü ödeneceğini bildirildi. Kararı sevinçle karşılayan madenciler, ödemeler hesaplarına yatana ve maden yeniden açılana kadar direnişlerini sürdüreceklerini belirtti.

Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik işçilerinin ödenmeyen maaşları ve birikmiş işçilik alacakları için Kırkağaç Çamlığı'nda sürdürdüğü direnişte önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şube Başkanı Nazmi Gürleyen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından işçi alacaklarının ödenmesi için onay verildiğini duyurdu.

Direniş alanında madencilere seslenen Gürleyen, eylül ayı maaşları ile geriye dönük işçilik alacaklarının bugün itibarıyla işçilerin hesaplarına yatırılmasının beklendiğini, ödemelerin bugün tamamlanamaması durumunda ise pazartesi günü tüm alacakların ödeneceğini ifade etti.

Gürleyen'in açıklaması, günlerdir alacaklarını bekleyen madenciler arasında sevinçle karşılandı. İşçiler, ödemelerin yapılmasına yönelik gelişmeyi alkışlarla karşılarken, hakları hesaplarına yatırılana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Direniş alanında yapılan konuşmalarda, yaşanan olumlu gelişmeye rağmen mücadelenin henüz sona ermediği vurgulandı. İşçiler, alacakları hesaplarına geçene kadar direniş çadırındaki bekleyişlerini sürdüreceklerini belirterek, madenin yeniden faaliyete geçirilmesi ve hiçbir işçinin işsiz kalmaması için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi30

Tarihi oylama sonuçlandı! Meclisten kritik karar
Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar38

Tutuklama talebinin ardından siyaset dünyasından peş peşe açıklamalar
Hakkında tutuklama talep edildiğini öğrenen Fatma Betül Sayan Kaya gözyaşlarını tutamadı36

Savcılığın verdiği kararı öğrenince gözyaşlarını tutamadı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth'e kesti

Seçim hezimetinin faturası ağır olacak
Beşiktaş'ta yenilgiye rağmen gecenin tek güzel haberi: Orkun Kökçü

Mağlubiyete rağmen gecenin tek güzel haberi
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi

Emre geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de bomba ayrılıklar
Juventus'ta Kenan Yıldız sevinci

Kenan'dan gelen haber içinizi ısıtacak!
8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı

8 kişilik katliamda kahreden detaylar! Köyün muhtarı konuştu
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua

Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı