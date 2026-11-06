Soma'da 10 gündür direnişteki madencilere maaş ödemesi onayı çıktı

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Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şube Başkanı Nazmi Gürleyen, İmbat Madencilik'te 10 gündür direnişte olan madencilere, maaş ve birikmiş alacaklarının bugün, yetişmemesi halinde pazartesi günü ödeneceğini bildirildi. Kararı sevinçle karşılayan madenciler, ödemeler hesaplarına yatana ve maden yeniden açılana kadar direnişlerini sürdüreceklerini belirtti.

Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik işçilerinin ödenmeyen maaşları ve birikmiş işçilik alacakları için Kırkağaç Çamlığı'nda sürdürdüğü direnişte önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şube Başkanı Nazmi Gürleyen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından işçi alacaklarının ödenmesi için onay verildiğini duyurdu.

Direniş alanında madencilere seslenen Gürleyen, eylül ayı maaşları ile geriye dönük işçilik alacaklarının bugün itibarıyla işçilerin hesaplarına yatırılmasının beklendiğini, ödemelerin bugün tamamlanamaması durumunda ise pazartesi günü tüm alacakların ödeneceğini ifade etti.

Gürleyen'in açıklaması, günlerdir alacaklarını bekleyen madenciler arasında sevinçle karşılandı. İşçiler, ödemelerin yapılmasına yönelik gelişmeyi alkışlarla karşılarken, hakları hesaplarına yatırılana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Direniş alanında yapılan konuşmalarda, yaşanan olumlu gelişmeye rağmen mücadelenin henüz sona ermediği vurgulandı. İşçiler, alacakları hesaplarına geçene kadar direniş çadırındaki bekleyişlerini sürdüreceklerini belirterek, madenin yeniden faaliyete geçirilmesi ve hiçbir işçinin işsiz kalmaması için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA