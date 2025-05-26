SOLOTÜRK'ün Ordu Gösterisi Uçak İçi Görüntüleri Paylaşıldı

SOLOTÜRK'ün Ordu Gösterisi Uçak İçi Görüntüleri Paylaşıldı
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Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Ordu'nun Perşembe ilçesinde gerçekleştirdiği gösterinin uçak içi görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Mayıs Yedisi etkinlikleri kapsamında yaklaşık 20 dakika süren gösteride, pilotların akrobasi hareketleri yoğun ilgi gördü.

SOLOTÜRK'ün Ordu gösterisinin, uçak içi görüntüsü paylaşıldı

ORDU - Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün, "Mayıs Yedisi" etkinlikleri kapsamında Ordu'nun Perşembe ilçesinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun uçak içinden görüntüleri paylaşıldı.

20 Mayıs tarihinde Perşembe ilçesinde gösteri yapan SOLOTÜRK, yaklaşık 20 dakika boyunca akrobasi hareketlerini sergiledi. Yetenekli Türk pilotlarını ve uçak gösterilerini izlemek için sahile gelen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

SOLOTÜRK'ün resmi sosyal medya hesaplarından, Ordu uçuşunun uçak içerisinden kayda alınan görüntüleri paylaşıldı. Yeşil doğa, mavi deniz ile gökyüzünün buluştuğu noktada, akrobasi hareketlerinin yapıldığı anların paylaşıldığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Öte yandan Mayıs Yedisi etkinliği dolayısıyla düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - Yerel
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