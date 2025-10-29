Haberler

SOLOTÜRK, Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'de Nefes Kesti

Güncelleme:
TSK'nın gösteri ekibi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir üzerinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşu ile büyük beğeni topladı. Vatandaşlar gösteriyi coşkuyla izlerken, anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf ve video çekti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TSK'nın gösteri ekibi SOLOTÜRK Anıtkabir ve Başkent semalarında adeta nefes kesti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu düzenledi. SOLOTÜRK'ün F-16 uçağı ile gerçekleştirdiği uçuş vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Anıtkabir ve başkent semalarında gerçekleşen gösteriyi izleyiciler alkış ve ıslıklarla destek verirken bazı vatandaşlar çatı ve cami minarelerinden bu anı fotoğraf ve video çekerek kayıt altına almaya çalıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
