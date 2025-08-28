SOLOTÜRK, Anıtkabir Semalarında Prova Uçuşu Gerçekleştirdi
Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösteri uçuşu öncesinde Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşunu icra etti.
30 Ağustos Zafer Bayramı gösteri uçuşu öncesinde Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi SOLOTÜRK, Ankara'da çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK, Anıtkabir semalarında bugün 18.45'te prova uçuşu, 30 Ağustos'ta da gösteri uçuşunu icra edecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel