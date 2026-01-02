Haberler

Aydın'da yılın ahisi seçilen Düzgünel yaşamını yitirdi

2024 yılında Aydın'da 'Yılın ahisi' seçilen Aziz Düzgünel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 78 yaşındaki Düzgünel'in vefatı, ilçe esnafını ve sevenlerini derinden üzdü.

Aydın'da 2024 yılında 'Yılın ahisi' seçilen Söke ilçesinin tanınmış lokantacı esnaflarından Aziz Düzgünel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Söke esnaf camiasının duayen isimleri arasında yer alan 78 yaşındaki Aziz Düzgünel, bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altındaydı. Sağlık durumu giderek ağırlaşan Düzgünel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yıllarını lokantacılık mesleğine adayan ve esnaflığıyla Söke'de saygı gören Aziz Düzgünel'in vefatı, başta ailesi olmak üzere ilçe esnafını ve sevenlerini yasa boğdu. 2024 yılında Aydın'da 'yılın ahisi' seçilen Düzgünel'in ölümü, esnaf camiasında derin üzüntüye neden oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
