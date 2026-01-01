Haberler

Söke'de 2025 yılında 2 bin 507 işletme denetlendi

Güncelleme:
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca gıda güvenliği denetimleri yaptı ve su ürünleri ihracatı verilerini açıkladı. Toplam 2 bin 507 işletme denetlenirken, 3 bin 286 ton su ürünü ihraç edildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında gıda güvenliği denetimleri ile su ürünleri ihracatı verileri açıklandı.

Söke ilçe genelinde hem halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler artırıldı hem de su ürünleri ihracatıyla bölge ekonomisine katkı sağlandı. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılı içerisinde gıda denetim çalışmaları kapsamında toplam 2 bin 507 işletme denetlendi. Denetimler çerçevesinde 967 gıda satış yeri, bin 124 toplu tüketim yeri, 268 üretim yeri, 92 yem bayii, 44 hayvansal gıda işletmesi ile 12 depo işletmesi kontrol edildi. Yapılan denetimlerle, mevzuata uygunluk, hijyen şartları ve ürün güvenliği titizlikle incelendi.

Öte yandan Söke'de 2025 yılı içerisinde işlenmiş balık kategorisinde yer alan levrek, çipura ve fileto olmak üzere toplam 3 bin 286 ton su ürünü ihraç edildiği açıklandı. İhracat sürecinde 204 ihracat sağlık işlemi gerçekleştirilirken, işlenmiş balık ürünlerinin 5 farklı ülkeye gönderildiği belirtildi. - AYDIN

