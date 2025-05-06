Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor

Söke'de Ayçiçeği Ekimi İçin Çiftçilere Destek Projesi

Söke'de Ayçiçeği Ekimi İçin Çiftçilere Destek Projesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü, buğday hasadının ardından ayçiçeği ekmek isteyen çiftçilere tohum bedelinin yarısını kamu kaynaklarıyla karşılayacak destek projesini duyurdu. Üreticiler, başvurularını acilen yapmalıdır.

Söke Tarım ve Orman Müdürlüğü buğday hasadı sonrası tarım alanlarını değerlendirmek isteyen üreticilere yönelik önemli bir destek projesini hatırlatarak buğday sonrası ayçiçeği ekimini tavsiye etti.

Tarımsal üretim planlaması kapsamında ilçede ayçiçeği ekimine izin verilen alanlarda üretim yapacak çiftçilere destek sağlanacak.

Konuyla ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Buğday ekili alanlarına hasat sonrası tav suyu alarak yağlık ayçiçeği ekecek üreticilerimizin tohum bedelinin yarısını kamu imkanları ile karşılıyoruz. Sınırlı miktar için Söke Tarım Orman Müdürlüğümüze müracaat ediniz. Tarımsal üretim planlaması kapsamında ayçiçeği ekilişine izin verilen ilçemizde ayçiçeği tohumu talebi olan üreticilerimizin ilçe müdürlüğümüze ivedilikle başvurmaları gerekmektedir. Proje kapsamında tohum bedelinin yüzde yüzde 50'si devlet tarafından yüzde 50'si çiftçi katkı payı olarak karşılanacaktır. Kilogram bedeli 620 TL üreticilerimizin ödeyeceği rakam 310 TL'dir. Üretim planlaması kapsamında 732 TL desteğe ek olarak yerli ve milli çeşit kullanımı nedeniyle 146 lira da ekstra destekle 878 TL/da destek ödemesi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı usulsüzlük iddialarıyla gündemde

Ünlü vakıf usulsüzlük iddialarıyla gündemde
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi

Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.