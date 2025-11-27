Haberler

ŞOK Marketler, Kadın İstihdamını En Hızlı Artıran Şirket Ödülünü Kazandı

Güncelleme:
ŞOK Marketler, Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü yarışmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla 'Kadın İstihdamını En Hızlı Artıran Şirket' ödülünü aldı. CEO Uğur Demirel, kadın istihdamını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

ŞOK Marketler "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü" yarışmasında "Kadın İstihdamını En Hızlı Artıran Şirket" ödülünü kazandı.

ŞOK Marketler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu himayesinde ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması"nda "Kadın İstihdamını En Hızlı Artıran Şirket" kategorisinde birinci oldu. Ödül, 19 Kasım 2025 tarihinde TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk'ün katılımlarıyla takdim edildi.

"30 bine ulaşan kadın çalışan sayımız ile sektörde öncü olmaktan gurur duyuyoruz"

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel ödülü şu sözlerle değerlendirdi:

"Kadınlar için iş hayatında fırsat eşitliğini desteklemek, kurum kültürümüzün odak noktalarından birini oluşturuyor. Bugün toplam çalışan sayımızın yüzde 58'ine ulaşan kadın çalışan oranımızla sektörde öncü olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye genelinde istihdam sağlarken, kadınların kariyer yolculuklarında gelişimlerini destekliyor; 'ŞOK'ta Ben de Varım' gibi projelerimizle kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesine katkıda bulunuyoruz. Bu ödül, bu alandaki kararlılığımızın ve çalışmalarımızın bir göstergesi niteliğindedir. Kadın istihdamına yönelik çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de güçlendirerek sürdüreceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
