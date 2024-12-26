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Söğüt Gençlik Merkezi Açılıyor

Söğüt Gençlik Merkezi Açılıyor
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Söğüt'te açılacak gençlik merkezinin ilkokuldan üniversiteye tüm yaş gruplarındaki öğrencilere müzik, resim ve bilim atölyeleri sunacağını belirtti. Merkez, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağlayacak.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Söğüt Gençlik Merkezi açılışına sayılı günler kaldığını söyleyerek, "İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite dahil tüm yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik düzenlenecek müzik, resim ve bilim atölyeleriyle gençlerin yeteneklerini destekleyecek" dedi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Söğüt Gençlik Merkezi'nde sona gelindi. Merkez hakkında bilgi veren Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "İçerisinde Kitap Kafe, Kütüphane, Atölyeler ve Çok Amaçlı Salon gibi birçok konsept yer alırken ilçe gençlerinin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle daha fazla buluşmasına imkan sağlanacak. Gençlerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırarak, onların geleceğine yatırım yapıyor. Kütüphane, atölye ve spor alanlarıyla donatılan merkez, gençlerin kişisel gelişimlerine destek olacak. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite dahil tüm yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik düzenlenecek müzik, resim ve bilim atölyeleriyle gençlerin yeteneklerini destekleyecek ve gençlere çeşitli fırsatlar sunacak olan merkez ile ilçemizin genç nüfusunun enerjisi ve el becerilerini harekete geçirilecek. Söğüt Gençlik Merkezi, gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine ve ilçemizin gelişimine katkı sağlamalarına yönelik önemli bir platform olacak. Bu sayede, ilçemiz daha aydınlık bir geleceğe adım atacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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