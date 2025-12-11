Haberler

Soğuk havada sakın bunu yapmayın! Sürücülere binlerce liralık uyarı

Soğuk havada sakın bunu yapmayın! Sürücülere binlerce liralık uyarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de soğuk havayla birlikte akü arızaları çoğalırken, uzmanlar vurdurma yöntemi ve yanlış takviye bağlantılarının triger kopması, elektronik arızalar ve motor hasarına yol açabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor.

  • Soğuk havalarda araç aküleri normalden daha hızlı güç kaybeder.
  • Vurdurarak çalıştırma yöntemi, triger kayışı kopması veya yağ pompası hasarı gibi yüksek maliyetli motor arızalarına yol açabilir.
  • Yanlış akü takviyesi bağlantıları, araçların elektronik beyin (ECU) gibi parçalarını devre dışı bırakabilir.

Yurt genelinde etkisini artıran soğuk hava, araç sahiplerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uzmanlar, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte araç akülerinin normalden daha hızlı güç kaybettiğini belirtiyor. Özellikle sert rüzgârın aracın ön kısmına doğru esmesi durumunda akülerin çok daha çabuk zayıfladığı ifade ediliyor.

Soğuk havalarda uzun süre park halinde bekleyen araçların akülerinin kısa sürede boşalması, birçok sürücüyü alternatif yöntemlere yöneltiyor.

"VURDURARAK ÇALIŞTIRMA" YÖNTEMİ TEHLİKE BARINDIRIYOR

Aküsü biten araçlarda en sık başvurulan yöntemlerden biri olan vurdurarak çalıştırma işlemi, uzmanlara göre yüksek maliyetli motor hasarlarına yol açabiliyor.

Triger kayışının kopması, zincirin zarar görmesi ya da yağ pompasının hasar alması gibi ciddi arızaların bu yöntem nedeniyle ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Bu tür arızaların tamir masrafları ise sürücüler için büyük yük oluşturuyor.

YANLIŞ TAKVİYE BAĞLANTISI ELEKTRONİĞİ YAKABİLİR

Öte yandan, gelişigüzel yapılan akü takviyesi işlemlerinin araçların elektronik aksamında büyük hasarlara sebep olabileceği uyarısı yapılıyor. Yanlış kutup bağlantıları, elektronik beyin (ECU) başta olmak üzere pek çok parçayı devre dışı bırakabiliyor.

Bu nedenle sürücülerin, araçlarına bilinçsiz müdahalede bulunmamaları gerektiği vurgulanıyor.

"KIŞA GİRMEDEN MUTLAKA BAKIM YAPILMALI"

Erzincan'da otomotiv ustası Ufuk Çalışkan, kış aylarında artan akü sorunlarına karşı sürücülere önemli tavsiyelerde bulundu. Çalışkan, araçların her kış sezonu öncesinde mutlaka detaylı bakımdan geçirilmesi gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti:

"Akü bitmesi durumunda yapılan yanlış müdahaleler çok ciddi maliyetlere neden olabilir. Sürücüler, aracı vurdurarak çalıştırmak yerine profesyonel yardım almalı ve akü takviyesi konusunda dikkatli olmalıdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yangın faciası! Aynı evdeki 3 çocuk hayatını kaybetti
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Trump'tan tarihi operasyon! Görüntüler servis edildi, petrol fiyatları bir anda yükseldi

Böylesi daha önce hiç olmadı! Petrol fiyatlarını uçuran operasyon
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Şırdancı Mehmet yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı

Ünlü şırdancı, trafikte bir kadını hastanelik etti! Durumu ağır
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip çıkın

Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip olun
3 çocuk annesiydi! Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti

Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
title