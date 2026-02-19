Haberler

Başkan Özmeriç, Aydınlı şoförlerin sorunlarını dile getirdi

Başkan Özmeriç, Aydınlı şoförlerin sorunlarını dile getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu toplantısında 30 büyükşehrin oda başkanlarıyla birlikte şoförlerin talep ve sıkıntılarını gündeme taşıdı. Toplantıda mali taksimetre, yeni vergi sistemi önerileri ve korsan taşımacılıkla mücadele konuları ele alındı.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 30 büyükşehirin oda başkanlarının katıldığı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) toplantısında şoförlerin talep ve sıkıntılarını gündeme taşıdı.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada şoförlerin talep ve sıkıntılarını dile getirdi. 30 büyükşehrin Şoförler Odası başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, mali taksimetre, hasılat esasına dayalı yeni vergi sistemi önerileri ile korsan taşımacılıkla mücadele gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, toplantıda ayrıca ağırlaştırılan cezalar ve taksi sisteminin iyileştirilmesine yönelik öneriler de görüşüldü. Her ildeki şoför esnafının mesleki sorunlarının ele alındığı toplantıda Başkan Özmeriç, Aydın'da yürüttükleri çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

Ayrıca korsan taşımacılığı önlemeye yönelik Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle cezai yaptırımların artırılmasını onayladıklarını ifade eden Başkan Özmeriç; "Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığında 30 büyükşehrin Şoförler Odası başkanlarının katılımıyla verimli bir toplantı yaptık. Oda olarak Aydın'da yaptığımız çalışmalar hakkında da bilgi verdik. Korsan taşımacılık ile mücadele konularını değerlendirdik. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle korsan taşımacılık yapanların cezai yaptırımların artırılmasını da onayladık. Korsan taşımacılık suç olduğu gibi hak mağduriyetlerine neden olur. Kurallı taşımacılık hem vatandaşın hakkını hem de esnafın hakkını korur" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahırdaki işkence görüntülerinin ardından jandarma harekete geçti

Görüntüler infial yaratmıştı! Ahırdaki işkencede yeni gelişme
Survivor'da skandal: Set çalışanının yemekleri çalındı

Survivor'da yaşanan skandalı değerlendirdi
Akılalmaz olay! Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı

Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor
Ahırdaki işkence görüntülerinin ardından jandarma harekete geçti

Görüntüler infial yaratmıştı! Ahırdaki işkencede yeni gelişme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi

Arkadan hızla yaklaştı, sonrası kan dondurucu