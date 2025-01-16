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Şoförler Esnafının Sorunları Türkiye Şoförler Federasyonu'na İletildi

Şoförler Esnafının Sorunları Türkiye Şoförler Federasyonu'na İletildi
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Kula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, diğer oda başkanları ile birlikte Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret ederek şoför esnafının sorunlarını aktardı.

Kula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, beraberindeki oda başkanları ile birlikte Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret ederek şoför esnafının sorunlarını iletti.

Kula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, beraberindeki Alaşehir Şoförler Odası Başkanı Şevki Ağırbaş ve Salihli Şoförler Odası Başkanı Samet Balgönül ile birlikte Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i makamında ziyaret etti. Kula'da şoför esnafına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili Genel Başkan Yiğiner'e bilgi veren Başkan Kırlı, ilçedeki şoför esnaflarının sorunlarını da iletti. Şoför esnafının sorunları ile yakından ilgileneceğinin sözünü veren Genel Başkan Yiğiner, Kula, Alaşehir ve Salihli oda başkanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kendilerini samimi bir şekilde karşılayan ve sorunlarını dinleyen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'e teşekkür eden Kula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı ise, Genel Başkan Yiğiner'e çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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