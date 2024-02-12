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Snowboard Türkiye Şampiyonası Ergan Dağı'nda Başladı

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Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erzincan'ın Ergan Dağı'nda başladı. 19 ilden 253 sporcunun katıldığı şampiyona, 3 gün sürecek yarışmalarla devam ediyor.

Snowboard Türkiye Şampiyonası Ergan Dağı'nda başladı

ERZİNCAN - Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 2024 faaliyet programında yer alan Snowboard 2 Etap 11-15 ve 15+ yaş kategorisi Türkiye Şampiyonası 13 Şubat Erzincan'ın kurtuluşunun 106. yılı dolayısıyla Ergan Dağı'nda başladı.

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezinde yapılan Snowboard 11-15 ve 15 yaş üzeri Türkiye Şampiyonası toplamda 19 ilden 253 sporcunun katılımıyla devam ediyor. 3 gün süren yarışmalarda derece elde eden sporcular madalyalarını yarın düzenlenecek törende alacaklar.

Yarışmalara Bursa'dan gelen sporcu Demir Akçalı, "Uludağ Kayak ve Snowboard kulübündeyim. 3 buçuk yaşımdan beri snowboard sporunu yapıyorum. Bugün bu güzel dağda Ergan Dağı'nda yarıştayız. Biz Ergan Dağı pistlerini çok beğendik. Herkesi bu sporu yapmaya davet ediyorum" dedi.

Sporculardan Efe İldeş ise, "Snowboardu 8-9 senedir yapıyorum. Yarışta iyi kaydığımı düşünüyorum. Yarışmak isteyen ve kaymak isteyen arkadaşlara tavsiyem kaysınlar çünkü buranın atmosferi zevki eğlencesi çok güzel. Burada çok güzel dostluklar kuruluyor" diye konuştu.

Ankara'dan gelen sporcu velisi Sertan Okan da Ergan Dağı'nı çok beğendiğini belirterek, "Ankara'dan geliyoruz. Kızımı getirdim buraya. 2 buçuk yaşından beri kayıyor. 6 yaşından beride Snowboard yapıyor. Biz Erzincan'ı çok seviyoruz. İki nedenle bir kere çok güzel ve geniş pistleri var. Nefis bir atmosfer var. Halk çok keyifli, cana yakın. Birçok pistte kaydık. Bursa'da, Bolu'da, Erzurum'da kaydık. Bence Erzincan halkı olsun, buranın yetkilileri olsun, en sıcak kanlı olanı. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Vali bey ile de görüştük. Kendisi çok müthiş bir insan. Her hafta sonu burada. İşte böyle bakınca bağ oluyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Bülent Demirel ise çok emek harcadıklarını ancak güzel sonuçlar alındığını ifade etti. Demirel konuşmasında, "Bugün Erzincan'da Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan 2. Etap Snowboard yarışlarını yapıyoruz. Pistlerimiz bunun için gayet uygun. Gelen ekiplerinde bu hassasiyetini biliyoruz. Sıfır hataya yakın bir organizasyon yapıyoruz. 2 gündür uyumuyoruz. Bütün Türkiye burada yaklaşık 300 sporcumuz var. Yarışmalar devam ediyor. Erzincan'ın kurtuluşu dolayışla da bu yarışmayı buraya verdiği için federasyonumuza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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