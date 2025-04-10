İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
Erdoğan ile DEM heyeti arasında 1.5 saat süren görüşme! İlk açıklama geldi

Erdoğan ile DEM heyeti arasında 1.5 saat süren görüşme
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu

Sivrihisar'da 23 Nisan Coşkusu: Masa Tenisi ve Dart Müsabakaları Tamamlandı

Sivrihisar'da 23 Nisan Coşkusu: Masa Tenisi ve Dart Müsabakaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivrihisar'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen masa tenisi ve dart müsabakaları, büyük bir heyecan ve coşku ile sona erdi. Etkinliklere katılan sporcular ve antrenörler tebrik edildi.

Sivrihisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Masa Tenisi ve Dart Müsabakaları büyük bir heyecanla tamamlandı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 10 Nisan 2025'te Sivrihisar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Masa Tenisi Müsabakaları coşkuyla sona erdi. Aynı gün gerçekleştirilen Dart Müsabakaları da büyük bir katılımla tamamlandı. İl Müdürlüğü, her iki müsabakaya katılan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, etkinliklerin büyük bir coşkuyla geçtiğini bildirdi. - ESKİŞEHİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.