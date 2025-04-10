Sivrihisar'da 23 Nisan Coşkusu: Masa Tenisi ve Dart Müsabakaları Tamamlandı

Sivrihisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Masa Tenisi ve Dart Müsabakaları büyük bir heyecanla tamamlandı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 10 Nisan 2025'te Sivrihisar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Masa Tenisi Müsabakaları coşkuyla sona erdi. Aynı gün gerçekleştirilen Dart Müsabakaları da büyük bir katılımla tamamlandı. İl Müdürlüğü, her iki müsabakaya katılan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, etkinliklerin büyük bir coşkuyla geçtiğini bildirdi. - ESKİŞEHİR