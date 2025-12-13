Haberler

Sivrice Kadın Cezaevi, EuroPris'te 30 ülkeyi geride bırakarak birinciliği aldı

Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, 'Hayat Varsa Umut Vardır' Projesi ile 30 ülkenin katıldığı EuroPris 2025 Cezaevi Başarı Ödülü'nde 1'incilik elde etti. Proje, dezavantajlı kadın hükümlüleri mesleki ve sosyal açıdan güçlendirmeyi hedefliyor.

Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, "Hayat Varsa Umut Vardır" Projesiyle 30 ülkenin katıldığı EuroPris 2025 Cezaevi Başarı Ödülü'nde 1'incilik elde etti. Dezavantajlı durumdaki kadın hükümlülerin mesleki ve sosyal yönden güçlendirilmesini hedefleyen kurum, çok sayıda atölyesiyle örnek bir rehabilitasyon modeli sunuyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, "Hayat Varsa Umut Vardır" Projesiyle büyük bir başarıya imza atarak 30 ülkenin katıldığı EuroPris 2025 Cezaevi Başarı Ödülü yarışmasında 1'incilik elde etti. Türkiye'yi uluslararası platformda temsil eden kurum, kadın hükümlülerin sosyal hayata yeniden kazandırılmasına yönelik yenilikçi modeliyle dikkat çekti. Kurum Müdürü Ünsal Bıçakçı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, projenin hem içerik hem de uygulama açısından güçlendirilmesine önemli katkı sağladı. Bıçakçı'nın rehberliğinde atölyelerin geliştirilmesi ve kadın hükümlülerin üretime aktif katılımının desteklenmesi, projenin sürdürülebilirliğini artıran unsurlar arasında yer aldı. Kurum bünyesinde kuru gıda, kuruyemiş (badem şekeri), kurum mutfağı, hediyelik eşya, tekstil ve resim atölyeleri gibi birçok üretim alanı bulunuyor. Dezavantajlı durumdaki kadın hükümlülerin mesleki beceri edinmesi, özgüven kazanması ve yeniden suç işleme riskinin azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalar, projenin başarısının temelini oluşturuyor. Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda üretilen ürünler, Ceza İnfaz Kurumları İş Yurtları mağazaları aracılığıyla halka sunularak hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de hükümlülerin emeklerinin görünür olmasına imkan tanıyor.

Bu süreçleri yakından takip eden Yazar Bedri Yücel, yayımlanan kitaplarını cezaevine hediye etmek amacıyla girişimde bulunduğunu ve Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ile iletişime geçtiğini aktardı. Kitapların incelenip uygun görülmesinin ardından Elazığ Açık Cezaevi'ne teslim edildiğini belirten Yücel, bu süreçte kurumda "Hayat Varsa Umut Vardır" projesini fark ettiğini anlattı. Projenin Avrupa Cezaevleri Birliği tarafından değerlendirilerek 30 proje arasından birincilikle ödüllendirildiğini öğrenmesinin ardından projeye olan ilgisinin daha da arttığını ifade etti.

Projeyi yerinde görmek üzere Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret eden Bedri Yücel, kadın hükümlüler ve çocuklar için oluşturulan özel alanları gözlemledi. Çocuk parkı, şelale, yeşil yaşam bölümleri ve kümes gibi sosyal alanların rehabilitasyon sürecine katkı amacıyla tasarlandığını belirten Yücel, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım'ı uluslararası başarıdan dolayı tebrik etti. - ELAZIĞ

