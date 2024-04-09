Sivaslılar Bayram Tatili İçin Memleketlerine Akın Etti

İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslılar 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek memleketlerine geldi. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin en büyük ikinci yüz ölçümüne sahip olan Sivas, İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlere göç veren kentlerdendi. Gurbette yaşayan Sivaslılar, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle memleketleri Sivas'a akın ettiler. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce Sivaslı, cadde ve sokaklarda yoğunluğa sebep oldu. Kentin işlek caddelerinde yaya trafiğinin yanı sıra araç trafiğinde de artış gözlendi.

"Gelenek haline geldi"

Bayram dolayısı ile yoğunluk olduğunu belirten Ekrem Kızkapan, "Bayram dolayısı ile yoğunluk var. Sabah saat 9 gibi tezgahımızı açıyoruz, gece saatlerine kadar burada bulunuyoruz. 4 gündür burada bulunuyoruz fakat fazla iş yok. Bu durum özellikle Sirer Caddesi'nde gelenek haline geldi. Her bayramda bu şekilde oluyor" dedi.

"Çok fazla derecede kalabalık"

Caddenin kalabalık olduğunu ifade eden Efe Öztürk, "Bayramdan dolayı burası fazla yoğun ama insanlar tezgahlara bakıp bakıp geçiyor. Burası çok fazla derecede kalabalık. Biz tişört, çorap gibi ürünler satıyoruz. Sabah saat 9 gibi başlayıp akşam saat 11'e kadar tezgahımız açık oluyor. Burada tezgahlar her bayram kuruluyor ve normal mağazalara ürünler ucuza satılıyor" diye konuştu. - SİVAS