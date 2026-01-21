Bayburt Group'un üstlendiği tünel 13 yıldır tamamlanamadı, sürücüler tepkili

Sivas'ta 2013 yılında Bayburt Group tarafından yapımına başlanan ve aradan geçen 13 yıla rağmen tamamlanamayan Geminbeli Tüneli, sürücülerin tepkisine yol açtı. 2025 yılında tamamlanacağı ilan edilen ve kış aylarında yağan karla birlikte sürücülere zor anlar yaşatan Geminbeli Geçidi'nde inşa çalışmaları yılan hikayesine döndü.

İç Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Geminbeli Geçidi'nde 2013 yılında Bayburt Group tarafından tünel çalışması başlatıldı. Geçtiğimiz yıl tamamlanması öngörülen ancak 13 yıldır tamamlanamayan tünel, sürücüleri isyan ettirdi. Kış aylarında sürücüleri zorlayan ve kazalara sebep olan geçitte ağır tonajlı araçların yanı sıra otomobiller de yolda kaldı. Bölge ekonomisi ve turizmine katkı sunması hedeflenen 8,6 kilometrelik tünelin ne zaman tamamlanacağı merak konusu oldu. Karla kaplı Geminbeli Geçidi'nde ilerleyen bir sürücü, "Hakkımızı helal etmiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

"Ambulanslar büyük kaza riskiyle karşı karşıya kalıyor"

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan Ozan Görücü, "Geminbeli Geçidimiz başladığından beri açılamıyor ve açılamaması nedeniyle bu güzergahtan geçmek zorunda olanlar, özellikle kış aylarında büyük sıkıntılar yaşıyor. Halk arasında 'ölüm virajı' olarak bilinen bölgede yaşanan kazalarda onlarca can kaybı meydana geldi. En son geçen yıl fındık işçilerini taşıyan araç buradan uçmuştu. Burası sadece can kayıpları açısından değil, aynı zamanda kuzey-güney otoyol hattı olması nedeniyle ülkemiz için ekonomik olarak da stratejik bir alan. Ayrıca Kelkit ilçelerini Sivas'a bağlayan önemli bir güzergah. İlçe hastanemiz ve devlet hastanemizin yetersiz kalması sebebiyle hastalarımız Sivas'a sevk ediliyor. Bu sevkler sırasında ambulanslar büyük kaza riskiyle karşı karşıya kalıyor. İlaç yazdırmak için bile Sivas'a gitmek zorunda kalan hastalarımız var" dedi.

"Dolgu yapılması gereken yerler hala duruyor"

Projenin her yıl ertelendiğini ifade eden Görücü, "Asıl problem yüklenici firmada. Bugüne kadar alıp da bitirdiği bir proje bilinmiyor. Ödenek yetersizliği bahanesiyle sürekli açılış tarihi erteleniyor ve Sivaslı bürokratlarımız burayla ilgilenmediği için yüklenici firma bunu fırsata çeviriyor. 2013 yılında başlayan inşaat 13 yıl geçmesine rağmen hala tamamlanmadı. Yeni açıklanan tarihle birlikte 10 defa tarih verilmiş oldu" diye konuştu.

Tünelin bugüne kadar 8 ulaştırma bakanı, 12 milletvekili ve 4 vali eskittiğini söyleyen Görücü, "Geminbeli Tüneli'nden dört kat uzun olan Zigana Tüneli bile daha sonra başlayıp önce tamamlandı. Her yıl Sivaslı siyasiler Suşehri'ne gelip, 'Bu sene sonu açacağız' deyip kayboluyor. Bu yıl da aynı sözü verdiler ama artık halk olarak bu sözlere itibar etmiyoruz. Öğrendiklerimize göre tünelin kaba inşaatı tamamlanmış ancak bağlantı yollarının yapılması gerekiyor. Gidip baktığınızda bitmesinin zor olduğu açıkça görülüyor. Dolgu yapılması gereken yerler hala duruyor. Sesimizin daha çok duyulması için Geminbeli Tüneli İnisiyatifi adlı bir oluşum kurduk ve bizler 13 yıldır açılmayan Geminbeli Tüneli'nin artık açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS