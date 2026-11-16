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Sivas'ta yüzde 69 engelli vatandaş, 1 metrekarelik tezgahta 3 çocuğu için çalışıyor

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Sivas'ta yüzde 69 engelli vatandaş, 1 metrekarelik tezgahta 3 çocuğu için çalışıyor Haber Videosunu İzle
Sivas'ta yüzde 69 engelli vatandaş, 1 metrekarelik tezgahta 3 çocuğu için çalışıyor
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Sivas'ta yüzde 69 engelli 59 yaşındaki vatandaş, 1 metrekarelik tezgahında ürün satarak 3 çocuğundan ikisini okuttu, birini okutmaya devam ediyor. 14 yaşında geçirdiği kaza sonrası sağ kolunda engel bulunan vatandaş, 20 yılı aşkın süredir tezgahta kışın zorlanıyor.

Sivas'ta yaşayan 59 yaşındaki bir vatandaş, 1 metrekarelik tezgahında çeşitli ürünlerin satışını yaparak 3 çocuğundan ikisini okuturken bir çocuğunu ise okutmaya devam ediyor.

Sivas kent merkezinde Küçükminare Mahallesi'nde bulunan tezgahında çorap, eldiven, bere, kemer, anahtarlık, telefon kılıfı gibi eşyalar satarak geçimini sürdüren Nihat Çakmak, yüzde 69 engeline rağmen 3 çocuğunu okutarak evine ekmek götürmeye devam ediyor. 14 yaşında yaşadığı kaza sonrası sağ kolunda engel oluşan Çakmak, kuzeninden devraldığı tezgahı 20 yılı aşkın süredir işletiyor. Zorlu kış şartlarına rağmen üst üste giydiği kıyafetlerle tezgahını açarak satış yapan Nihat Çakmak, kapalı bir tezgahta çalışmanın daha kolay olabileceğini ifade etti.

2005 yılından beri aynı tezgahtan ekmeğini kazanan Nihat Çakmak, "Bu tezgah 45 yıllık bir tezgah, benden önce başkaları bu tezgahta duruyordu. Amcamın çocuğu burayı bana bağışladı o zamandan beri de burada ekmeğimi çıkarıyorum. Bu tezgahtan kazandığımla çocuklarımı okuttum, evimi buradan geçindiriyorum ama şu an yaşlandım ve zorlanıyorum. Açık bir mekan olduğu için kışın çalışmak zor oluyor kapalı bir mekan olsa daha güzel olur. Üzerimde 4-5 tane kıyafet var dün geldiğimde soğuk olduğu için geri kapattım çalışamadım. Bu tezgahta çorap, eldiven, bere, kemer, anahtarlık, telefon kılıfı gibi küçük eşyalar satıyorum. Biri 30 yaşında biri 26 ve en küçüğü de 16 yaşında 3 çocuğum var. İkisi özel şirkette çalışıyor en küçük çocuğumda okuyor. Tezgahta duruyorum ama ayaz, soğuk olduğu zamanlarda komşu esnafların iş yerlerine girip ısınıyoruz" dedi.

"Rabbime 'Beni ölene kadar çalıştır' diye dua ediyorum"

Çakmak, sağ kolunda ki engele rağmen çalışmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Yüzde 69 engelim var çocukken sağ kolumu elektrik çarptı. 14 yaşında yaşadığım kazadan beri şu ana kadar çok şükür yılmadan çalışıyorum, ekmeğimi kazanıyorum. Tek zorluğu kış şartları. Ben rabbime "beni ölene kadar çalıştır" diye dua ediyorum. Kapalı bir alan olsa daha güzel olur, soğuk havalarda yaş ilerlediği için duramıyorum. Zorluklara rağmen çalışmak gerekir, çalıştıkça Allah karşılığını veriyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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