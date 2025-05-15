Sivas'ta Rekor Ağırlıkta Kurban Boğası: 420 Bin Lira Değerinde

Sivas'ta Rekor Ağırlıkta Kurban Boğası: 420 Bin Lira Değerinde
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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde besicilik yapan Yusuf Yücel, babasının rekorunu geride bırakan 1 ton 250 kilogram ağırlığında boğası Tosun'u 420 bin liraya satışa çıkardı. Tosun, günlük 15-20 kilogram yem tüketiyor ve hala gelişimini sürdürüyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kurban bayramı için beslenen ve babasının rekorunu geride bırakan dev boğa, fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

Kent merkezine 81 kilometre uzaklıkta olan Altınyayla ilçesinde besicilik yapan Yusuf Yücel, 4 yıl önce 1 ton 42 kilogram ağırlığındaki boğa beslemişti. Kurban Bayramı için hazırladığı boğayı damızlık olarak ayıran üretici, soyunu devam ettirmek istedi. Yücel, Paşa isimli boğanın oğlu olan Tosun'u büyüterek 1 ton 250 kilogram ağırlığa ulaştırdı. Ağırlığı ile dikkat çeken 34 aylık devasa boğa, fiyatıyla da dudak uçuklatıyor. Günlük 15 ila 20 kilogram arası yem tüketen Tosun, 420 bin liraya alıcısını bekliyor.

"Ayda 60-65 kilo alıyor"

12 yıl önce Fransa'dan gelerek memleketinde hayvancılığa başlayan Yusuf Yücel, "Tosun'un babası Paşa'ydı, bir arkadaştan almıştım. Aşağı yukarı 1,5 sene bizde kaldı. Bin 50 kilo gibi bir ağırlığa çıkarttık. Bu hayvan da onun oğlu, ondan kalma. Aşağı yukarı 34 ay oldu, kendi evimizin malı. Şu an 1 ton 250 kiloyu gördü ama daha gelişiyor çünkü dinamik bir hayvan. İyi bir gelişme yani. Aşağı yukarı 15 ila 20 kilo arası yem yiyor. Bunu biz satışa çıkardık, 370 bin lira gibi bir rakam gördü. Biz buna 420 yazdık ama 400'e verecektik. Ama şu an nasip olmadı. Bu, normal kesim fiyatlarına göre de arada fazla bir fark da yok. Güzel bir gelişme, iyi bir hayvan. Simental olduğu için bunlar güzel kilo alıyor. Bu civarda, İç Anadolu'da yok. Bin 500, bin 700, bin 900 kilo var diyorlar ama görmek lazım, tartmak lazım. İnsanları da kandırmaya gerek yok yani. Bana göre Sivas'ın rekortmeni. Geleceği var, daha kilo alır. Bunu 3 veya 4 ay bekletsek, bin 500 kiloya gelmesi lazım. Şu an güzel yiyor. Ayda 60-65 kiloya yakın alıyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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