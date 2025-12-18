Haberler

Sivas'ta motorlu kara taşıtı sayısı arttı

Sivas'ta motorlu kara taşıtı sayısı arttı
Güncelleme:
Sivas'ta motorlu kara taşıtı sayısı ekim ayında 214 bin 645 iken, kasım ayında 215 bin 617'ye yükseldi. Bu dönemde toplamda 5 bin 797 aracın devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta ekim ayında 214 bin 645 olan motorlu kara taşıtı sayısı kasım ayında 215 bin 617'ye yükseldi.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 111 bin 653'ünü otomobil, 38 bin 304'ünü traktör, 31 bin 882'sini kamyonet, 21 bin 783'ünü motosiklet, 6 bin 833'ünü kamyon, 3 bin 121'ini minibüs, bin 302'sini otobüs, 739'unu ise özel maksatlı araç oluşturdu.

5 bin 797 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta kasım ayında 5 bin 797 aracın devri yapıldı.

Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 919'unu otomobil, 830'unu kamyonet, 580'ini traktör, 225'ini motosiklet, 70'ini minibüs, 13'ünü otobüs, 147'sini kamyon, 13'ünü de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

