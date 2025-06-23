Sivas'ta Karayolunda Yüzen Yat Şaşkınlık Yarattı

Sivas'ta Karayolunda Yüzen Yat Şaşkınlık Yarattı
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Denize kıyısı olmayan Sivas'ta, Van Gölü'nden alınarak Aydın'ın Didim ilçesine götürülen büyük bir yat, Sivas-Kayseri karayolunda ilerlerken dikkatleri üzerine çekti.

Denize kıyısı olmayan Sivas'ta ilginç bir manzara yaşandı. Sivas- Kayseri karayolunda ilerleyen büyük yat, görenlerin dikkatini çekti.

Sivas-Kayseri karayolunda görülen yat, görenlerin dikkatini çekti. Van Gölü'nden alınarak turistik amaçlı yeniden hizmete sunulmak üzere Aydın'ın Didim ilçesine götürülen yat, yolculuk yapanları şaşırttı. Özel bir tırın dorsesi üzerinde karayolundan nakledilen yat, güzergah boyunca trafik güvenliği alınarak taşındı. Denize kıyısı olmayan Sivas'ta büyük yatın Karayolunda ilerlediğini görenler, cep telefonları ile bu ilginç anı kayda aldı. Tıra eskortluk yapan araç sürücüsü ise yatın Van Gölü'nden alınıp Aydın'ın Didim ilçesine götürdüklerini belirterek, turistik amaçla kullanılacağını ifade etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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