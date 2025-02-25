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Sivas'ta Evlilik ve Boşanma İstatistikleri Açıklandı

Sivas'ta Evlilik ve Boşanma İstatistikleri Açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas'ta son 5 yılda evlenen ve boşanan çiftlerin sayılarını açıkladı. 2024 yılında Sivas'ta 3,937 çift evlenirken, 1,102 çift boşandı. Evliliklerin ortalama süresi ve erkek-kadın evlenme yaşı gibi veriler de paylaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına dair evlenme ve boşanma istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Verilere göre Sivas'ta son 5 yılda evlenen çift sayısı 19 bin 568 olarak açıklandı. 2020'de 3 bin 503 çiftin evlendiği Sivas'ta 2021'de 4 bin 48, 2022'de 3 bin 966, 2023'te 4 bin 114, 2024'te ise 3 bin 937 çift dünya evine girdi.

Kentte 2024 yılında erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 28 iken kadınlarda 25,6 olarak açıklandı.

36 evlilik 1 yıl dahi sürmedi

Sivas'ta son 5 yılda boşanan çiftlerin sayısı 4 bin 932 olarak açıklandı. Kentte boşanma vakalarının 795'i 2020 yılında, bin 84'ü 2021 yılında, bin 50'si 2022 yılında, 901'i 2023 yılında, bin 102'si ise 2024 yılında meydana geldi.

2024 yılında bin 102 çiftin boşandığı Sivas'ta 36 evlilik 1 yıldan daha kısa sürerken 103 evlilik 1 yıl, 63 evlilik 2 yıl, 60 evlilik 3 yıl, 59 evlilik 4 yıl, 49 evlilik 5 yıl, 250 evlilik 6 ila 10 yıl arası, 158 evlilik ise 11 ila 15 yıl arası sürdü. 324 çift de 16 yıldan fazla süren evliliklerini sonlandırırdı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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