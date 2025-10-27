Haberler

Sivas'ta Elektrik Direkleri Tartışması: Ekonomik Kayıplar ve İş Gecikmeleri

Sivas'ta ÇEDAŞ tarafından izinsiz dikilen elektrik direkleri, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında tartışıldı. DSİ 19. Bölge Müdürü, direklerin dere yatağına dikilmesi nedeniyle yaşanan ekonomik kayıplara ve işlerin gecikmesine dikkat çekti. Vali Şimşek, koordinasyon çağrısında bulundu.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü ile Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ) arasında direk tartışması yaşandı.

DSİ 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan, kurum faaliyetlerini anlattığı sunumu sırasında ÇEDAŞ'ın istişare etmeden diktiği elektrik direkleriyle ilgili yaşadıkları problemlere değindi. Aslan, "Yusufoğlan köyünde bir problemle karşılaştık. ÇEDAŞ tescili harici alan diye direklerini bizim derelerin içerisine dikiyor. Daha sonra biz imalata başladığımızda bu direkleri bir şekilde aldıramıyoruz. Burada arazi tescili hariç olabilir ama o boşluk dere yatağı için bırakılmış boşluklardır. Bu boşluklara bir imalat yapıldığı zaman bizden görüş alınması önem arz etmektedir. Tescil ayrıcalığı olduğu için devletin hüküm ve tasarrufundaki alanlardır ama dere için bırakılmış boşluklardır. Sonra hem ekonomik olarak kayıplarımız oluyor hem de işlerimiz gecikiyor. Maalesef direkleri de aldıramıyoruz. ÇEDAŞ'ta 'programımızda yok diyerek' almıyor. Biz bir baraj yaparken, yol yaparken çalışmaya engel direkleri kaldırıyoruz ama direkleri gelip deremize dikmişler" dedi.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Mustafa Altun ise söz alarak, direklerin taşınmasının kendi sorumluluklarında olmadığını belirterek, "Direklerin deplasa girmeme sebebi programda olup olmaması değil, mevzuat olarak o direklerin talep sahibi kuruluş tarafından yapılmasının gerekmesidir. Direklerin dikilirken izin alınmasıyla ilgili süreç noktasında bundan sonra, eğer geçmişte yapılmış yanlış uygulamalarımız varsa onları düzeltmeyle ilgili de bir çalışma yaparız. Ama tescil alanlarla ilgili ayrıca bir izin almamız gerekmiyor. DSİ'den biz bu konuda bundan sonraki süreçte görüş almaya başlarız" dedi.

Vali Şimşek, devletin ekonomik kayıp yaşamaması ve işlerin yavaşlamaması için her iki kuruma koordineli hareket etmeleri talimatı verdi. - SİVAS

