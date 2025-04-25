Sivas'ın Vazgeçilmezi Madımak Otu Pazarda

Sivas'ın vazgeçilmez lezzeti madımak otu tezgahlarda yerini aldı

SİVAS - Sivas'ta baharın gelişiyle birlikte dağlardan toplanan madımak otu, pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Yöre halkı tarafından büyük ilgi gören madımak, hem ekonomik getirisi hem de lezzetiyle dikkat çekiyor.

Yıllardır Sivas mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan madımak otu, nisan ayından itibaren doğada kendiliğinden yetişmeye başlıyor. Genellikle soğuk havanın daha az etkili olduğu bölgelerde çıkan bu ot, köylüler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanarak kent merkezindeki pazarlarda satışa sunuluyor. Birçok derde deva olduğu düşünülen madımak, lif bakımından zengin olması sayesinde sindirimi kolaylaştırırken, antioksidan özelliğiyle bağışıklık sistemine de katkı sağladığı biliniyor. Kilogram fiyatı ortalama 100 ila 150 lira arasında değişen madımak otu, hem üreticiye kazanç sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutan yöresel tatların yaşatılmasına katkı sunuyor.

"Madımak, şehir dışından da yoğun talep alıyor"

Sivas halkının madımak sezonunu sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Pazarcı esnafı Ethem Yıldız, "Madımak otu Sivas'ta ve çevre köylerinde yetişir. Soğuk havanın çok etkili olmayan alanlarında yetişir. Sivas insanı madımak otu aşığıdır. Fazla tüketilmesi halinde şekeri yükseltiyor. Madımak otundan yemek yaparken kemikli et kullanılması ekstra lezzet katacaktır. Madımak otu çorba, haşlama ve kavurma şeklinde de tüketilebiliyor. İnsanların madımak otunu tüketirken favori yeme şekilleri oluyor. Sivaslılar genellikle çorba halini tercih ediyor. Madımak, şehir dışından da yoğun talep alıyor" dedi.