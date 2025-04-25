İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul beşik gibi! Bir saatte 4 kez sallandı
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı

4.3 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı
Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

Depremin şiddetinin en net görüntüsü! Dehşet anları köprü kamerasında
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Naci Görür İstanbul depremi için ilk kez bu kadar net konuştu

Sivas'ın Vazgeçilmezi Madımak Otu Pazarda

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta baharın gelişiyle birlikte madımak otu pazar tezgahlarında yerini aldı. Hem lezzeti hem de ekonomik getirisiyle dikkat çeken madımak, yerel halk tarafından büyük ilgi görüyor. Sindirim kolaylaştırıcı ve bağışıklık güçlendirici özellikleriyle bilinen madımak, nisan ayından itibaren doğada toplanmaya başlıyor.

Sivas'ın vazgeçilmez lezzeti madımak otu tezgahlarda yerini aldı

SİVAS - Sivas'ta baharın gelişiyle birlikte dağlardan toplanan madımak otu, pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Yöre halkı tarafından büyük ilgi gören madımak, hem ekonomik getirisi hem de lezzetiyle dikkat çekiyor.

Yıllardır Sivas mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan madımak otu, nisan ayından itibaren doğada kendiliğinden yetişmeye başlıyor. Genellikle soğuk havanın daha az etkili olduğu bölgelerde çıkan bu ot, köylüler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanarak kent merkezindeki pazarlarda satışa sunuluyor. Birçok derde deva olduğu düşünülen madımak, lif bakımından zengin olması sayesinde sindirimi kolaylaştırırken, antioksidan özelliğiyle bağışıklık sistemine de katkı sağladığı biliniyor. Kilogram fiyatı ortalama 100 ila 150 lira arasında değişen madımak otu, hem üreticiye kazanç sağlıyor hem de unutulmaya yüz tutan yöresel tatların yaşatılmasına katkı sunuyor.

"Madımak, şehir dışından da yoğun talep alıyor"

Sivas halkının madımak sezonunu sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Pazarcı esnafı Ethem Yıldız, "Madımak otu Sivas'ta ve çevre köylerinde yetişir. Soğuk havanın çok etkili olmayan alanlarında yetişir. Sivas insanı madımak otu aşığıdır. Fazla tüketilmesi halinde şekeri yükseltiyor. Madımak otundan yemek yaparken kemikli et kullanılması ekstra lezzet katacaktır. Madımak otu çorba, haşlama ve kavurma şeklinde de tüketilebiliyor. İnsanların madımak otunu tüketirken favori yeme şekilleri oluyor. Sivaslılar genellikle çorba halini tercih ediyor. Madımak, şehir dışından da yoğun talep alıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARZU KÜBRA DOĞAN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.