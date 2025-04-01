Şırnaklı çift, inekleri satarak 16 yılda 6 kıtada 40 ülke gezdi

Şırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan Taybet-Feyzullah Artuç çifti, hayvancılıktan sağladıkları gelirle 16 yılda 6 kıtada 40 ülke gezdi.

Şırnak'ta yaşayan Taybet ve Feyzullah Artuç çifti, gençlik yıllarında okudukları gazetenin ekinden etkilenerek dünyayı dolaşma kararı aldı. Minibüs şoförü olan Feyzullah ve hayvancılık yapan Taybet Artuç, birikimleriyle dünyayı geziyor. Gezgin çift, 16 yılda 6 kıtada 40 ülke gezdi. Artuç çifti, 208 ülkeyi gezmeyi hedefliyor.

Feyzullah Artuç, İHA muhabirine, hikayelerinin Hürriyet Gazetesi'nin Kelebek ekiyle başladığını, o zamanlar eşiyle henüz evlenmediğini söyledi. 16-17 yaşlarında gazeteyi okurken İzmir'in Çeşme ilçesini gittiğini belirten Artuç, "Oraya gitme sebebimde orada yabancı turistlerin oraya gelmesiydi. O merakla yola çıktım. Taybet Hanımla evlendikten sonra biz Van'dan başladık, Van Kalesi, İshak Paşa Sarayı, Şanlıurfa Kalesi, Karadeniz bölgesine iki defa gittik. Çanakkale, İstanbul'un muhtelif yerleri. Türkiye'yi bitirdikten sonra hani derler ya insan kendi yöresini, kendi tarihini bilmeden başkalarının tarihini bilemez diye. Türkiye dolaştıktan sonra dış ülkelere açıldık. Daha doğrusu Türkiye bize dar geldi. İlk sene Suriye, Irak, İran'a gittik. İkinci yılımızda ise Gürcistan'dan başladık Rusya'ya kadar gittik. Japonya, Katar, Küba, Güney Amerika'ya gittik" dedi.

"Bu kadar ülkeye gitmişken Avrupa'ya gitmesek olmazdı" diyen Artuç, "Daha önce turist olarak birçok ülkeye gittiğimiz için Schengen vizesi almamıza vesile oldu. Schengen vizesine başvuruda bulunduğumuzda daha önce nereye gittiğimize dair bir belge beyan edilmesi gerekiyor. Turistim, daha önce Japonya ve birçok ülkeye gittiğimi beyan ettim. Schengen vizesini daha kolay almama vesile oldu. Vizemizi aldıktan sonra Avrupa'nın 18-20 ülkesini gezdik. Yunanistan'dan giriş yaptık, Bulgaristan'dan çıkış yaptık. Avrupa'da Makedonya dahil 18-20 ülkeye gittik. Avrupa turunun ardından rotamızı Mısır'a çevirdik. Mısır tarihi eserler ile doludur. Piramitler olsun, Luksor'a gittik. Luksor zaten mücevher ile anılır. Ürdün'e gittik. Daha sonra ise Tayland'a gittik. Oraya gitmemizin amacı da, Tayland'a komşu ülkelere daha kolay bir şekilde gidebilmekti. Tayland'a komşu Lahos, Kamboçya, Vietnam'a hem kolay hem de rahat bir şekilde gidebildik. Vietnam özellikle merak ettiğim ülkelerin arasında yer alıyordu. Ancak Tayland'da kalırken Golan diye adlandırılan bir adaya feribotla gidip oradan da Vietnam'a gitmemiz gerekiyordu. Taybet Hanım orada rahatsızlandı. Onu tek başına bırakıp Vietnam'a gitmek içime sinmedi. Bende yalnız bırakamadım. Ama sağlığımız el verirse onu da tamamlayacağız. Tayland turumuz biraz yarıda kaldı. Bu durum bizi biraz üzdü. Ama olsun orayı da mutlaka görmemiz gerekiyor. Önümüzdeki sene de Fas'a gitmeyi düşünüyoruz. Oradan da Tunus'a gitmeyi planlıyoruz. Her iki ülke de Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler. Hayatımız gezmektir. Onu amaç edinmişiz, ona inanmışız" dedi.

Gezi masrafları ineklerden

Gezi masraflarını evlerinin alt katında besledikleri inekleri satarak karşıladıklarını kaydeden Artuç, "Maddi kısmını, ben ticari minibüs hem sahibiyim hem de şoförüyüm. Taybet Hanım da ek olarak hayvancılıkla uğraşıyor. Ana kaynağımız hayvancılıktır. Ben minibüs işletmeciliği ile evimizin temel ihtiyaçlarını karşılıyorum. Taybet Hanım da hayvancılık yaparak gezi masraflarımızı karşılıyor. Bu şekilde birbirimizi tamamlıyoruz. Taybet Hanımın sayesinde geziyoruz diyebiliriz. Son yıllarda ulaşımda çok fazla bir gelirimiz olmadı. Ama yılda bir inek veya bir dana satarsak gezi masraflarımız çıkıyor. Örneğin geçtiğimiz sene bir kurbanlık inek sattık. Tayland'a ortalama 20 gün kaldık ve sattığımız ineğin parası tatilimizi karşıladı. 50 bin ulaşım, 50 binde konaklama ve diğer masraflarımıza gitti. Ortalama 100 bin ile tatilimizi yaptık" diye konuştu.

6 kıta 40 ülkeyi dolaştılar

6 kıta, 40 ülke dolaştıklarını ve sağlıkları el verdikçe yeni yerler keşfetmek istediklerini söyleyen Artuç, "Şu anda 40 ülkeye gittik. Kıta olarak da sadece Avusturalya kıtasına gitmedik. Diğer bütün kıtalara gittik. Ama daha gidecek birçok ülke var. Dünyada 208 ülke var. Bu ülkelerin 192 ülke Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ülke. Mevcut haritası çizilen 208 ülke var. Bu ülkelerin 40'ına gittik. Bundan sonra da sağlığımız el verdiği müddetçe gezmeye devam edeceğiz. Nereye kadar gidebileceğiz ben de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Altın ve lüks araba almak yerine kocamla dünyayı dolaşıyoruz"

Eşi ile iki arkadaş gibi dünyanın her yerine gittiğini ve bu durumdan oldukça mutluluk duyduğunu belirten Taybet Artuç ise, altın ve lüks araba almak yerine eşiyle ile birlikte dünyayı dolaştıklarını söyledi. Artuç, "Benim kocam gezmeyi seviyor. O istiyor, ben de onunla beraber gidiyorum. Ben onu hiçbir zaman kırmadım. Daha önce çocuklarımız küçük diye bırakmak istemiyordum. Daha sonra alıştık ve beraber gidiyor, beraber geliyorum. O da bu şekilde daha rahat daha güzel hareket edebiliyor. İki arkadaş gibi beraber her yere gidiyoruz. Mutluyum, dünyayı geziyoruz. Kocam seviyor, ben de yavaş yavaş alıştım. Birlikte dolaşmayı seviyorum, çok güzel oluyor. İnşallah herkese nasip olur öyle beraber gidip gezmek. Gezmeye gidiyoruz. Altın birikimi yapmadık. Bazen kadınlar bana diyorlar, keşke ben de gezmeye gitseydim. Ben de onlara diyorum altın almayın, lüks arabalar almayın, gezmeye gidin" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK