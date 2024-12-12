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Şırnak'ta Göçerlerin Kışlaklarına Dönüş Yolculuğu Devam Ediyor

Şırnak'ta Göçerlerin Kışlaklarına Dönüş Yolculuğu Devam Ediyor
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Şırnak'ta göçerler, 3 bin rakımlı Beytüşşebap yaylalarından kışlaklarına doğru zorlu bir dönüş yolculuğu yapıyor. Jandarma ekipleri yol kontrolü sağlarken, Tarım ve Orman İl Müdürü, göçerlerin sürülerinin sağlık taramalarının devam ettiğini belirtti.

Şırnak'ta göçerlerin yayladan kışlaklarına dönüş yolculuğu devam ediyor.

Şırnak'ta göçerlerin 3 bin rakımlı Beytüşşebap yaylalarından kışlaklara doğru zorlu yolculukları devam ediyor. Göçerler sürüleriyle mola verdikleri yerlerde kurdukları çadırlarda konaklıyor. Göçerlerin güzergahlarındaki yerleşim yerlerinden geçişi sırasında jandarma ekipleri de yol kontrolünü sağlıyor.

Kentte küçükbaş hayvan varlığının 1 milyon 160 bin olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız, bunun 700 bininin göçerlere ait olduğunu söyledi. Faraşin Yaylası'ndaki sürülerin sağlık taramalarının 2 veteriner hekim tarafından yapıldığını belirten Yıldız, "Göçerlerimizi ilkbaharda 3 bin rakımlı Beytüşşebap yaylalarına göndermiştik. Havaların soğuması ile 1,5 aylık yolculuk sonucunda göçer kardeşlerimiz 500 rakımlı alanlara ulaşmış bulunmakta. Müdürlük olarak ilçeler ile beraber bu sene bakanlığımızın uygulamış olduğu 3 yıllık yeni destekleme modelini çiftçilerimize tek tek anlattık. Bu sene yaylada 200 büyük sürünün sağlık taramasını gerçekleştirdik. Veteriner hekim arkadaşlarımız ile beraber küpeleme-aşılama çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

Sürü sahibi Hüseyin Kaçar, ilkbaharda yaylaya çıktıklarını ve yaklaşık 2 ay yolda olduklarını ifade ederek, "Faraşin bölgesinde 3 ay kaldık. Her gün sabahın ilk ışıkları ile birlikte kalkıp kahvaltı yaptıktan sonra hayvanlarımızı sağmaya başlıyoruz. Sağım işleminden sonra yeniden hayvanlarımızı otlatmak için otlak alanlara bırakıyoruz. Bu durum gün boyunca devam ediyor. Hayatımız böyle zorluklar ile geçiyor. Yolda gittiğimizde de çok zorluklar çekiyoruz. 2 aydır dönüş yolundayız. Faraşin bölgesinden Silopi'nin yaylalarına doğru gideceğiz. Kış bittikten sonra yeniden Faraşin bölgesine gitmek için yollara düşeceğiz" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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