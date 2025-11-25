Şırnak'ta Elektrik Kesintisinin Nedeni Kaçak Kullanım

Dicle Elektrik, Şırnak'ın Kumçatı beldesinde yaşanan elektrik kesintisinin aşırı kaçak kullanım nedeniyle kullanılamaz hale gelen trafodan kaynaklandığını açıkladı. Yetkililer, bölgeye yapılması gereken şebeke yenileme çalışmalarının engellenmesi nedeniyle arızanın giderilemediğini belirtti. Kesintinin kalıcı çözümünün yatırımların önünün açılmasına bağlı olduğu vurgulandı.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji arzı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, Şırnak'ın Kumçatı beldesindeki elektrik kesintisine, kaçak kullanım nedeniyle kullanılamaz hale gelen trafonun sebep olduğunu açıkladı. Elektrik dağıtım şirketi, hasarlı ekipmanların onarılarak yeniden devreye alınabilmesi için sahada çalışma yapılması gerektiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, teknik ekiplerin bölgeye girişinin ve çalışmasının engellenmesi, müdahale sürecinin gecikmesine yol açıyor.

Bölgedeki kaçak kullanım oranı yüzde 92 seviyelerinde

Dicle Elektrik yetkilileri, Kumçatı'nın 17 trafo bölgesi ve bin 814 aboneden oluştuğunu, buna karşın beldedeki kaçak kullanım oranının yüzde 92 gibi son derece yüksek bir seviyede olduğunu ifade etti. Bu oranın yılda 30 milyon kWh kaçak tüketime karşılık geldiğini belirten yetkililer, trafonun aşırı yüklenme sebebiyle tamamen devre dışı kaldığını yandığını aktardı. Yetkililer açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Yanan trafonun bağlı bulunduğu bölgede 65 kayıtlı abone bulunuyor. 160 kVA gücündeki trafo, bu abonelerin ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak kapasitede. Ancak kaçak kullanım o kadar yoğun ki trafo sürekli aşırı yüklenerek devre dışı kaldı. Mevcut altyapının bu haliyle yeniden enerjilendirilmesi teknik olarak mümkün değil. Hem can hem mal güvenliği açısından ciddi risk görülüyor."

Teknik ekiplerin bölgeye girebilmesi için zaman zaman güvenlik güçlerinin eşlik etmek zorunda kaldığı, bazı kişilerin müdahaleleri nedeniyle çalışmaların aksadığı da bildirildi.

"65 milyon liralık yatırımın önü açılırsa kesinti kalıcı olarak sona erer"

Dicle Elektrik yetkililer, Kumçatı'da planlanan 65 milyon liralık şebeke iyileştirme çalışmasının, bölgenin modern ve güvenli bir enerji altyapısına kavuşması için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Yatırımın trafoların dışarı alınmasını, enerji nakil hatlarının yenilenmesini ve kontrolsüz tüketimin teknik olarak sınırlandırılmasını içerdiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ekiplerimiz bölgede çalışmaya hazır ancak yatırım faaliyetlerimiz defalarca engellendiği için ilerleme sağlanamıyor. Bu yatırımın yapılması halinde hem yanan trafoyu yeniden devreye alabilir hem de Kumçatı'nın tamamını güvenli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısına kavuşturabiliriz. Kesintinin kalıcı çözümü tamamen bu çalışmaların yapılmasına bağlıdır." - ŞIRNAK