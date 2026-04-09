Sinop'ta Ulaşım Ücretlerine Zam: Son Bir Aydır Günlük Cironun Yüzde 65'ini Akaryakıta Bırakıyorduk

Sinop'ta artan akaryakıt fiyatları ve maliyetler nedeniyle toplu taşıma, taksi ve ilçe minibüs ücretlerinde zam yapıldı. Sinop Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, akaryakıt maliyetlerinin günlük ciroyu yüzde 65 oranında etkilediğini belirtti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Aykut Özçelik, artan maliyetler ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından toplu taşıma, taksi ve ilçe minibüs ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. Özçelik, "Özellikle son bir aydır günlük yapılan cironun yüzde 65'ini akaryakıta bırakıyorduk, haliyle böyle bir zaruri durum oldu" dedi.

Sinop'ta artan maliyetler ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından toplu taşıma, taksi ve ilçe minibüs ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte Sinop merkezde şehir içi dolmuş ücreti 25 liradan 35 liraya, öğrenci ücreti ise 20 liradan 25 liraya çıkarıldı.

Sinop-Boyabat arası minibüs ücreti 350 liraya yükseldi. Taksilerde taksimetre açılış ücreti 150 lira olarak belirlenirken, her kilometre için 50 lira, bekleme süresi için ise dakika başına 11 lira ekleneceği bildirildi.

Sinop Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Aykut Özçelik, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Üyelerimizin bizlere ilettikleri dilekçeler doğrultusunda taksi, dolmuş ve odamıza bağlı bazı ilçe ile köy minibüsleri için zam uygulanmasına karar verilmiştir. Orta Doğu'daki bu iniş çıkışlar, savaş durumu ve özellikle akaryakıtın son günlerde tavan yapması esnafımızı mağdur etmiş durumdaydı. Dolayısıyla bu zaruri bir hale geldi. Taksici esnafımızın geçen yıl ilkbaharda almış olduğu bir zam vardı, 130 lira kısa mesafeydi. O kısa mesafe bu yıl 150 oldu."

Özçelik, önceki zam sırasında motorin fiyatının 43 lira civarında olduğunu bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde şehir içerisinde faaliyet gösteren dolmuş ve halk otobüsleri de motorin 43 lira üzerinden tarifeleri almışlardı. Motorin şu an 88 lira civarında ve 25 liradan devam ediyorlardı. Dün itibariyle taksilerde tarifelerde bir zamlanma, bugün itibariyle de dolmuşlarda bir zam durumu uygulaması söz konusu oldu. Dolmuşlarda indi bindi 35 lira oldu. Tarifedeki fiatlara göre sivil yolcularımıza 10 lira, öğrenci tarifesine de 5 lira bir zam oldu."

"Gelirler sabit ama giderler yükselmeye devam ediyor"

Bizim de kendimize göre yaşadığımız bir ortam var. Haliyle de bunun yansıması hepimize oluyor. Gelirler sabit ama giderler yükselmeye devam ettikçe böyle sıkıntılar yaşanıyor. Tepkiler haliyle olacaktır. Özellikle son bir aydır günlük yapılan cironun yüzde 65'lerini akaryakıta bırakıyorduk. Amortisman giderleri, sigorta, işçi maaşları... Bir ticarethanenin çalışması sırasında ne tür masraflar olacağını takdir edersiniz. Maliyetler özellikle yüzde 65 civarında sadece yakıta gidince, bu işin sanayi, amortisman, lastik bunlar da işin içerisine girince haliyle böyle zaruri bir durum oldu. Talebimiz de ilgili makamlarca uygun görüldü."

Kaynak: ANKA
