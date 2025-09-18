Sinop'ta Pazar Esnafı Hayat Pahalılığından Şikayetçi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinoplu pazar esnafı Ersan Öztürk, "Maaşlar düşük olduğu için pazara da yansıyor, sadece pazara değil her yere yansıyor. Bizim satışlarımız yok şu an mesela. Mal alıp satış yapacağım desem, cebimden para vereceğim desem, o malı bitirip satamıyorsun. Benim gençlik yıllarımda öyle bir dert yoktu. Akşama tezgahta hiçbir şey kalmazdı. Ama şimdi öyle değil" diye konuştu.

Sinop'ta pazartesi ve perşembe günleri kurulan halk pazarında tezgah açan pazar esnafı, hayat pahalılığından ve satış yapamamaktan yakındı.

Esnaf Ersan Öztürk, şöyle konuştu:

"Asgari ücretiyle emeklinin aldığı para çok az. Bu bize yansıyor. Ne yapıyor vatandaş? Alamıyor. Müşteri buraya gelip 'Ben bir pazara çıkıyorum iki bin lira veriyorum' diyor. Maaşlar düşük olduğu için pazara da yansıyor, sadece pazara değil her yere yansıyor. Bizim satışlarımız yok şu an mesela. Mal alıp satış yapacağım desem, cebimden para vereceğim desem, o malı bitirip satamıyorsun. Benim gençlik yıllarımda öyle bir dert yoktu. Akşama tezgahta hiçbir şey kalmazdı. Ama şimdi öyle değil. Önceki şartlar yok. Vatandaş hep dert yanıyor. Herkes haklı ama gidişat bu şekilde.

Bu sene çok yörede don olduğu için bunların da çok büyük etkisi var. Mesela ceviz sektörü bu sene kötü, tahminimce kilogramı 300 lirayı bulur. Biz bu sene kiraz ve vişne satamadık. Piyasada vişne hiç yoktu. Bizim buranın yerli kızılcığı var şuan tezgahta, kiren de derler. Geçen seneki fiyatı 75-100 lira bandında yoktu. Bu sene 150 bandında. Olmadığı için bu sene fiyatı biraz daha yüksek."

"Önceden herkesin alım gücü iyiyken şimdi alım gücü daha da kötü durumlara geldi"

Esnaf Egemen Osma ise "Haftanın iki günü Alaçam'dan Sinop'a geliyoruz. Burada satış yapıyoruz. Pazarda şu an ekonomi durumu gerçekten kötü durumda. Biz 7 yıl boyunca Alaçam üzerinden Sinop'a geliyoruz. Önceden herkesin alım gücü iyiyken şimdi alım gücü daha da kötü durumlara geldi. Her geçen hafta böyle ilerliyor. Aldığımız bir ürüne her gün 5, 10 lira arası zam geliyor. Biz de bunu uygulamak zorunda kalıyoruz. Kazancımız aynı ama bizim geldiğimiz yol, yaptığımız hamallık masrafları kötü durumda. Müşterilerin de fiyatları tepkisi oluyor. Bizden devamlı ürün alan müşterimiz bizden ürün almamaya başladı. Biz yapacağımız bir şey yok desek de insanların alım gücü de burada önemli. Bu da bizi etkiliyor" dedi.

Satıcı Hüseyin Al da "Ekonomimiz çok kötü. Şu anki duruma göre alıcı da alamıyor, satıcı da satamıyor. Millette para kalmamış. Ben emekliyim ama ihtiyaçtan pazara satış yapmak için geliyorum" ifadesini kullandı.

Pazara alışveriş için gelen Nejla Çakır ise "Pazar çok pahalı. Sadece pazar değil, marketler de pahalı" dedi.